Вечірня повітряна тривога на Київщині та ще у 12 областях — яка небезпека

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Повітряну тривогу зараз, пізно ввечері в неділю, 8 грудня, оголосили в Київській області. Також червоні на карті повітряних тривог ще 12 областей: Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Запорізька.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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