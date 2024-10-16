Цены на такси в Киеве выросли 16 октября

Автомобиль такси. Иллюстративное фото: freepik.com

В Киеве музыкальной группе "Океан Эльзы" пришлось прервать свой концерт из-за воздушной тревоги и попросить своих поклонников пройти в безопасное место. Многие вызвали такси, чтобы отправиться домой, однако столкнулись с довольно неприятной неожиданностью.

Как подскочили цены на такси во время тревоги, которая совпала с концертом "Океана Эльзы", разбирался Новини.LIVE.

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Цены на такси в Киеве 16 октября

Во время воздушной тревоги сотням поклонников творчества "Океана Эльзы" пришлось брать такси, чтобы добраться домой в условиях воздушной тревоги. При этом цены на проезд в такси подскочили почти вдвое.

К примеру, чтобы доехать от Дворца спорта до станции метро "Демеевская", придется заплатить 322 гривны за стандартный автомобиль, если искупаться услугами Bolt. Для желающих больше комфорта предусмотрены цены от 374 до 452 гривен за "комфорт" и "бизнес" услуги.

Цены на такси в Bolt. Фото: скриншот

Что же касается более дальних поездок, в частности на левый берег, то речь идет о значительно более высоких ценах. К примеру, водители Uklon берут от 653 до 754 гривен за поездку в стандартном автомобиле.

Что касается автомобилей с большим комфортом, то в отдаленные уголки столицы можно доехать за сумму от 730 до 983 гривен.

Цены на такси в Uklon. Фото: скриншот

Цены на такси в Uklon. Фото: скриншот

Не отстает от своих конкурентов и Uber. Стандартные цены там составляют в среднем 342 гривны. Более комфорт может обойтись на сумму от 433 до 537 гривен.

Цены на такси в Uber. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что воздушная атака испортила долгожданный концерт украинской группы "Океана Эльзы" во Дворце спорта. Артисты вынуждены были попросить своих слушателей найти безопасное укрытие.