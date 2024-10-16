Ціни на таксі у Києві зросли 16 жовтня

Автомобіль таксі. Ілюстративне фото: freepik.com

У Києві музчному гурту "Океан Ельзи" довелося перервати свій концерт через повітряну тривогу і попросити своїх шанувальників пройти у безпечне місце. Багато з них викликали таксі, щоб вирушити додому, проте зіштовхнулися з доволі неприємною несподіванкою.

Як підскочили ціни на таксі під час повітяної тривоги, яка співпала з концертом "Океана Ельзи", розбирался Новини.LIVE.

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Під час повітряної тривоги сотням шанувальників творчості "Океана Ельзи" довелося брати таксі, щоб дістатися додому в умовах повітряної тривоги. При цьому ціни на проїзд у таксі підскочили майже вдвічі.

Наприклад, щоб доїхати від Палацу спорту до станції метро Деміївська, доведеться заплатити 322 гривні за стандартний автомобіль, якщо скортатися послугами Bolt. Для тих, хто бажає більше комфорту, передбачені ціни від 374 до 452 гривень за "комфорт" і "бізнес" послуги.

Ціни на таксі у Bolt. Фото: скриншот

Що ж стосується більш далеких поїздок, зокрема на лівий берег, то тут йдеться про значно вищі ціни. Наприклад, водії Uklon беруть від 653 до 754 гривень за поїздку у стандартному автомобілі.

Що ж стосується автомобілів з більшим комфортом, то у віддалені куточки столиці можна доїхати за суму від 730 до 983 гривень.

Ціни на таксі в Uklon. Фото: скриншот

Ціни на таксі в Uklon. Фото: скриншот

Не відстає від своїх конкурентів і Uber. Стандартні ціни там складають в середньому 342 гривні. Більший комфорт може обійтися на суму від 433 до 537 гривень.

Ціни на таксі у Uber. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що повітряна атака зіпсувала довгоочікуваний концерт українського гурту "Океану Ельзи" в Палаці спорту. Артисти вимушені були попросити своїх слухачів знайти безпечне укриття.