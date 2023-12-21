ТРЦ Гулливер в Киеве отказался транслировать рекламу о пленных бойцах ВСУ

ТРЦ Гулливер в Киеве. Фото: пресс-служба

Торгово-развлекательный центр Гулливер в центре Киева отказался транслировать на своих экранах рекламу о пленных бойцах "Азова" и чествовать память погибших. Администрация заявила, что у "не хочет транслировать негатив".

Об этом сообщил военный, автор книги "Книга храбрых" Руслан Сербов в своем Instagram.

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Сербов рассказал, что вместе со своими коллегами несколько раз обращался в ТРЦ Гулливер, чтобы на огромных экранах центра транслировали рекламу о находящихся в плену бойцах. Кроме того, военные также инициировали, чтобы на экранах периодически показывали погибших героев, которых следует помнить всегда. Однако администрация заведения отказала.

Реклама, которую хотели разместить на экранах в Гулливере. Фото: instagram.com/_ruslandavid

"Несколько раз мы обращались в торговый центр Гулливер в центре города, которые имеют большие экраны, где транслируется реклама. Также обращались к другим владельцам экранов рядом. Целью нашего обращения была трансляция о том, что многие воины находятся в плену, а также наша инициатива, чтобы периодически показывали павших героев, о которых нужно знать и помнить. Но нам отказали", – рассказывает Сербов.

Диалог с администрацией ТРЦ. Фото: instagram.com/_ruslandavid

Диалог с администрацией ТРЦ. Фото: instagram.com/_ruslandavid

Он пояснил, что просьба была не бесплатной и объяснил главную идею, но администрация и бизнесмены ответили, что "не хотят транслировать негатив, и что смысла у этих видео нет".

Напомним, Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции 19 декабря рассказал, что процесс обмена военнопленных был замедлен из-за России. Однако по его словам, государство продолжает работать над возвращением украинских военных.