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ТРЦ Гулівер у Києві відмовився транслювати рекламу про полонених бійців ЗСУ

21 грудня 2023 15:01
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ТРЦ Гулівер у Києві відмовився транслювати рекламу про полонених бійців ЗСУ
ТРЦ Гулівер у Києві. Фото: пресслужба
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Торгово-розважний центр Гулівер у центрі Києва відмовився транслювати на своїх екранах рекламу про полонених бійців "Азову" та вшановувати пам'ять загиблих. Адміністрація заявила, що в "не хоче транслювати негатив".

Про це повідомив військовий, автор книги "Книга хоробрих" Руслан Сербов у своєму Instagram. 

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Сербов розповів, що разом зі своїми колегами декілька разів звертався до ТРЦ Гулівер, аби на величезних екранах центру транслювали рекламу про бійців, які знаходяться в полоні. Окрім того, військові також ініціювали, шоб на екранах періодично показували полеглих героїв, яких варто пам'ятати завжди. Однак адміністрація закладу відмовила. 

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Реклама, яку хотіли розмістити на екранах в Гулівері. Фото: instagram.com/_ruslandavid

"Декілька разів ми звертались до торгового центру Гулівер у центрі міста, які мають великі екрани, де транслюється реклама. Також зверталися до інших власників екранів поряд. Метою нашого звернення була трансляція про те, що багато воїнів знаходяться у полоні, а також наша ініціатива, щоб періодично показували полеглих героїв, про яких потрібно знати та пам’ятати. Але нам відмовили", — розповідає Сербов. 

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Діалог з адміністрацією ТРЦ. Фото: instagram.com/_ruslandavid
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Діалог з адміністрацією ТРЦ. Фото: instagram.com/_ruslandavid

Він пояснив, що прохання було не безкоштовним і пояснив головну ідею, але адміністрація та бізнесмени відповіли, що "не хочуть транслювати негатив, і що сенсу в цих відео немає".

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Нагадаємо, Володимир Зеленський під час своєї пресконференції 19 грудня розповів, що процес обміну військовополонених було сповільнено через Росію. Проте, за його словами, держава продовжує працювати над поверненням українських військових.

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