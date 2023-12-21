ТРЦ Гулівер у Києві відмовився транслювати рекламу про полонених бійців ЗСУ

ТРЦ Гулівер у Києві. Фото: пресслужба

Торгово-розважний центр Гулівер у центрі Києва відмовився транслювати на своїх екранах рекламу про полонених бійців "Азову" та вшановувати пам'ять загиблих. Адміністрація заявила, що в "не хоче транслювати негатив".

Про це повідомив військовий, автор книги "Книга хоробрих" Руслан Сербов у своєму Instagram.

Читайте також:

Чому в ТРЦ відмовили у рекламі військових

Сербов розповів, що разом зі своїми колегами декілька разів звертався до ТРЦ Гулівер, аби на величезних екранах центру транслювали рекламу про бійців, які знаходяться в полоні. Окрім того, військові також ініціювали, шоб на екранах періодично показували полеглих героїв, яких варто пам'ятати завжди. Однак адміністрація закладу відмовила.

Реклама, яку хотіли розмістити на екранах в Гулівері. Фото: instagram.com/_ruslandavid

"Декілька разів ми звертались до торгового центру Гулівер у центрі міста, які мають великі екрани, де транслюється реклама. Також зверталися до інших власників екранів поряд. Метою нашого звернення була трансляція про те, що багато воїнів знаходяться у полоні, а також наша ініціатива, щоб періодично показували полеглих героїв, про яких потрібно знати та пам’ятати. Але нам відмовили", — розповідає Сербов.

Діалог з адміністрацією ТРЦ. Фото: instagram.com/_ruslandavid

Діалог з адміністрацією ТРЦ. Фото: instagram.com/_ruslandavid

Він пояснив, що прохання було не безкоштовним і пояснив головну ідею, але адміністрація та бізнесмени відповіли, що "не хочуть транслювати негатив, і що сенсу в цих відео немає".

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час своєї пресконференції 19 грудня розповів, що процес обміну військовополонених було сповільнено через Росію. Проте, за його словами, держава продовжує працювати над поверненням українських військових.