Труханова хотел взять на поруки Кличко, — Стерненко
Городского голову Одессы Геннадия Труханова хотел взять на поруки мэр Киева Виталий Кличко. Кличко напомнили, что в 2014 году он выступал против того, чтобы Труханов, у которого обнаружили российский паспорт, возглавлял украинский город.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале известный активист Сергей Стерненко.
Кличко за Труханова
По словам Стерненко, городской голова Киева Виталий Кличко хотел взять на поруки задержанного ранее одесского коллегу Геннадия Труханова.
Кличко, как заявил активист, даже ходил в суд с просьбой не отправлять Труханова в следственный изолятор.
Кличко против Труханова
Стерненко напомнил, что в 2014 году Виталий Кличко выступал против Геннадия Труханова, у которого обнаружили паспорт гражданина Российской Федерации.
"Если вы хотели стать поручителем Труханова, то разделяете ли вы его позицию, что Россия не оккупировала Крым? Хотели бы вы в Киеве на Майдане поставить бюст Жукова? Могут ли и другие любители России вас ждать как поручителя?" — обратился к руководителю Киевсовета активист.
Напомним, что 25 апреля Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения городскому председателю Одессы Геннадию Труханову по делу завода "Краян". Вместо личного обязательства ему назначили залог в размере 30,866 млн гривен. В то же время мэр Одессы заявил, что "длится политическая охота на него как мэра города со стороны САП". По словам Труханова, он является военным, который давал присягу государству, а скрываться не намерен.
А 4 мая Геннадия Труханова заключили под стражу, потому что он не внес определенный ему залог.