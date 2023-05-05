Труханова хотел взять на поруки Кличко, — Стерненко

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Официальный портал Киева

Городского голову Одессы Геннадия Труханова хотел взять на поруки мэр Киева Виталий Кличко. Кличко напомнили, что в 2014 году он выступал против того, чтобы Труханов, у которого обнаружили российский паспорт, возглавлял украинский город.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале известный активист Сергей Стерненко.

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По словам Стерненко, городской голова Киева Виталий Кличко хотел взять на поруки задержанного ранее одесского коллегу Геннадия Труханова.

Кличко, как заявил активист, даже ходил в суд с просьбой не отправлять Труханова в следственный изолятор.

Кличко против Труханова

Стерненко напомнил, что в 2014 году Виталий Кличко выступал против Геннадия Труханова, у которого обнаружили паспорт гражданина Российской Федерации.

"Если вы хотели стать поручителем Труханова, то разделяете ли вы его позицию, что Россия не оккупировала Крым? Хотели бы вы в Киеве на Майдане поставить бюст Жукова? Могут ли и другие любители России вас ждать как поручителя?" — обратился к руководителю Киевсовета активист.

Напомним, что 25 апреля Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения городскому председателю Одессы Геннадию Труханову по делу завода "Краян". Вместо личного обязательства ему назначили залог в размере 30,866 млн гривен. В то же время мэр Одессы заявил, что "длится политическая охота на него как мэра города со стороны САП". По словам Труханова, он является военным, который давал присягу государству, а скрываться не намерен.

А 4 мая Геннадия Труханова заключили под стражу, потому что он не внес определенный ему залог.