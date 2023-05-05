Труханова хотів узяти на поруки Кличко, — Стерненко

Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: Офіційний портал Києва

Міського голову Одеси Геннадія Труханова хотів узяти на поруки мер Києва Віталій Кличко. Кличку нагадали, що 2014 року він виступав проти того, аби Труханов, у якого виявили російський паспорт, очолював українське місто.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі відомий активіст Сергій Стерненко.

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Кличко за Труханова

За словами Стерненка, міський голова Києва Віталій Кличко хотів узяти на поруки затриманого раніше одеського колегу Геннадія Труханова.

Кличко, як заявив активіст, навіть ходив до суду із проханням не відправляти Труханова до слідчого ізолятору.

Кличко проти Труханова

Стерненко нагадав, що 2014 року Віталій Кличко виступав проти Геннадія Труханова, у якого саме виявили паспорт громадянина Російської Федерації.

"Якщо ви хотіли стати поручителем Труханова, то чи поділяєте ви його позицію, що Росія не окупувала Крим? Чи хотіли б ви у Києві на Майдані поставити бюст Жукова? Чи можуть також і інші любителі Росії на вас чекати як на поручителя?" — звернувся до очільника Київради активіст.

Нагадаємо, що 25 квітня Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову в справі заводу "Краян". Замість особистого зобов'язання йому призначили заставу в розмірі 30 866 000 гривень. Водночас мер Одеси заявив, що "триває політичне полювання на нього як мера міста з боку САП". За словами Труханова, він є військовим, який давав присягу державі, а переховуватися не має наміру.

А 4 травня Геннадія Труханова взяли під варту, бо він не вніс визначену йому заставу.