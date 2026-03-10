Видео
Цена на топливо в Киеве неумолимо растет на всех автозаправках

Дата публикации 10 марта 2026 10:33
Сколько стоит топливо в Киеве и Киевской области 10 марта
Цены на АЗС в Киеве 10 марта. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

На столичных заправках 10 марта сохраняются высокие цены на топливо, особенно в премиальном сегменте. В Киевской области средний ценник на А-95 поднялся до 69,32 грн за литр, а дизель — до 71,86 грн.

Новини.LIVE объяснит, во сколько обойдется заправка автомобиля сегодня.

Цены на бензин дизтопливо и газ 10 марта на АЗС

В понедельник, 10 марта, на АЗС в Киеве обычный бензин А-95 держится преимущественно в диапазоне от 68,90 до 70,99 грн за литр. Это видно из актуальных ценников крупнейших сетей, которые работают в столице.

Ціни на пальне в Києві 10 березня
Цены на топливо в Киеве на АЗС "ОККО" 10 марта. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Премиальные виды бензина стоят ощутимо дороже. За фирменные марки А-95 водителям приходится платить более 71-73 грн за литр, а бензин А-100 уже достиг 80,99 грн. Дизельное топливо на столичных АЗС также остается дорогим, а в некоторых сетях цена на премиальный дизель уже приближается к 79 грн.

Ціни на бензин дизпаливо Київ 10 березня
Цены на АЗС WOG в Киеве 10 марта. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Вартість пального в Києві
Ценники на топливо на АЗС UPG 10 марта в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киевской области ситуация подобная. Средние цены по состоянию на 9 марта показывают рост почти по всем основным позициям. Больше всего за сутки прибавил дизель, который подорожал на 2,27 грн, а бензин А-95 вырос на 0,64 грн. Автогаз также пошел вверх, тогда как А-92 остался без изменений.

Скільки коштує паливо в Києві сьогодні
Перечень цен на популярных АЗС в Киеве и Киевской области по состоянию на 9 марта. Фото: скриншот Минфин
Вартість пального в Києві 10 березня
Цены на топливо в Киевской области по состоянию на 9 марта. Фото: скриншот Минфин

Средние цены на топливо в Киевской области по состоянию на 9 марта

  • Бензин А-95 премиум — 72,88 грн
  • Бензин А-95 — 69,32 грн
  • Бензин А-92 — 67,74 грн
  • Дизельное топливо — 71,86 грн
  • Газ автомобильный — 40,57 грн

Тем временем цены на топливо значительно выросли и в Европе. На фоне резких скачков цен президент США Дональд Трамп намекнул, что может отменить действие санкций против России, хотя ранее говорил, что ценовые колебания на нефтяном рынке будут краткосрочными и не несут рисков.

Украинские эксперты в свою очередь дают неутешительные прогнозы. По их прогнозам, уже вскоре в Украине будет резкий подъем цен на все услуги и товары из-за подорожания топлива.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
