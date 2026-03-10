Відео
Відео

Головна Київ У Києві ціни на пальне знову поповзли догори на майже всіх АЗС

У Києві ціни на пальне знову поповзли догори на майже всіх АЗС

Дата публікації: 10 березня 2026 10:33
Скільки коштує пальне в Києві та Київській області 10 березня
Ціни на АЗС в Києві 10 березня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Києві 10 березня бензин А-95 на великих мережевих АЗС продають у межах від 68,90 до 70,99 грн за літр. Окрім того, змінилися ціни на пальне й на менших АЗС. 

Новини.LIVE пояснить, у скільки обійдеться заправка автомобіля сьогодні.

Ціни на бензин дизпаливо та газ 10 березня на АЗС

У понеділок, 10 березня, на АЗС у Києві звичайний бензин А-95 тримається переважно в діапазоні від 68,90 до 70,99 грн за літр. Це видно з актуальних цінників найбільших мереж, які працюють у столиці. 

Ціни на пальне в Києві 10 березня
Ціни на пальне в Києві на АЗС "ОККО" 10 березня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Преміальні види бензину коштують відчутно дорожче. За фірмові марки А-95 водіям доводиться платити понад 71–73 грн за літр, а бензин А-100 уже сягнув 80,99 грн. Дизельне пальне на столичних АЗС також залишається дорогим, а в деяких мережах ціна на преміальний дизель уже наближається до 79 грн.

Ціни на бензин дизпаливо Київ 10 березня
Ціни на АЗС WOG в Києві 10 березня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Вартість пального в Києві
Цінники на пальне на АЗС UPG 10 березня в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Київській області ситуація подібна. Середні ціни станом на 9 березня показують зростання майже за всіма основними позиціями. Найбільше за добу додав дизель, який подорожчав на 2,27 грн, а бензин А-95 зріс на 0,64 грн. Автогаз також пішов угору, тоді як А-92 залишився без змін.

Скільки коштує паливо в Києві сьогодні
Перелік цін на популярних АЗС в Києві та Київській області станом на 9 березня. Фото: скриншот Мінфін
Вартість пального в Києві 10 березня
Ціни на пальне в Київській області станом на 9 березня. Фото: скриншот Мінфін

Середні ціни на пальне в Київській області станом на 9 березня

  • Бензин А-95 преміум — 72,88 грн
  • Бензин А-95 — 69,32 грн
  • Бензин А-92 — 67,74 грн
  • Дизельне пальне — 71,86 грн
  • Газ автомобільний — 40,57 грн

Тим часом ціни на пальне значно зросли й у Європі. На тлі різких стрибків цін президент США Дональд Трамп натякнув, що може скасувати дію санкцій проти Росії, хоча раніше казав, що цінові коливання на нафтовому ринку будуть короткостроковими і не несуть ризиків. 

Українські експерти натомість дають невтішні прогнози. За їх прогнозами, вже незабаром в Україні буде різкий підйом цін на всі послуги та товари через здорожчання палива. 

ціни на паливо Київ бензин АЗС пальне дизпаливо
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
