Скільки коштує пальне в Києві та Київській області 10 березня

У Києві ціни на пальне знову поповзли догори на майже всіх АЗС
У Києві 10 березня бензин А-95 на великих мережевих АЗС продають у межах від 68,90 до 70,99 грн за літр. Окрім того, змінилися ціни на пальне й на менших АЗС.
Новини.LIVE пояснить, у скільки обійдеться заправка автомобіля сьогодні.
Ціни на бензин дизпаливо та газ 10 березня на АЗС
У понеділок, 10 березня, на АЗС у Києві звичайний бензин А-95 тримається переважно в діапазоні від 68,90 до 70,99 грн за літр. Це видно з актуальних цінників найбільших мереж, які працюють у столиці.
Преміальні види бензину коштують відчутно дорожче. За фірмові марки А-95 водіям доводиться платити понад 71–73 грн за літр, а бензин А-100 уже сягнув 80,99 грн. Дизельне пальне на столичних АЗС також залишається дорогим, а в деяких мережах ціна на преміальний дизель уже наближається до 79 грн.
У Київській області ситуація подібна. Середні ціни станом на 9 березня показують зростання майже за всіма основними позиціями. Найбільше за добу додав дизель, який подорожчав на 2,27 грн, а бензин А-95 зріс на 0,64 грн. Автогаз також пішов угору, тоді як А-92 залишився без змін.
Середні ціни на пальне в Київській області станом на 9 березня
- Бензин А-95 преміум — 72,88 грн
- Бензин А-95 — 69,32 грн
- Бензин А-92 — 67,74 грн
- Дизельне пальне — 71,86 грн
- Газ автомобільний — 40,57 грн
Тим часом ціни на пальне значно зросли й у Європі. На тлі різких стрибків цін президент США Дональд Трамп натякнув, що може скасувати дію санкцій проти Росії, хоча раніше казав, що цінові коливання на нафтовому ринку будуть короткостроковими і не несуть ризиків.
Українські експерти натомість дають невтішні прогнози. За їх прогнозами, вже незабаром в Україні буде різкий підйом цін на всі послуги та товари через здорожчання палива.
Читайте Новини.LIVE!