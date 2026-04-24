Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Цены на АЗС в Киеве оставили без изменений: дизель стоит 86,90 грн

Ua ru
Дата публикации 24 апреля 2026 08:50
Стела с ценами на АЗС в Киеве. Фото: Новости.LIVE

Стоимость топлива на АЗС Киева по состоянию на 24 апреля стабилизировалась практически на все виды топлива. На некоторых АЗС есть незначительное даже удешевление дизельного топлива.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на АЗС в Киеве 24 апреля

Ситуация на киевских АЗС в пятницу, 24 апреля, остается неоднородной. Средняя стоимость популярного А-95 в столице зафиксировалась на уровне около 73,31 грн, тогда как дизель в среднем стоит 88,63 грн.

Самые низкие цены традиционно предлагают государственные заправки и отдельные лоукост-сети. Например, в "Укрнафте" за литр 95-го просят 69,90 грн, а на станциях UPG аналогичное топливо стоит уже 72,90 грн. Дороже всего заправка обойдется клиентам сети WOG, где цена на стандартный А-95 достигла 75,90 грн.

UKRNAFTA

Читайте также:
Цены на АЗС UKRNAFTA 24 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • Бензин 95 / 95 energy — 69,90 грн
  • Дизельное топливо — 86,90 грн
  • Дизельное топливо energy — 88,90 грн
  • Автогаз — 48,90 грн

UPG

Цены на АЗС UPG 24 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • Бензин А-95 — 72,90 грн
  • Бензин upg 95 — 74,90 грн
  • Бензин upg 100 — 80,90 грн
  • Дизельное топливо euro — 86,90 грн

WOG

Цены на АЗС WOG 24 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • Бензин А-95 — 75,90 грн
  • Бензин Mustang 95 — 78,90 грн
  • Бензин Mustang 100 — 85,90 грн
  • Дизельное топливо Mustang — 89,90 грн
  • Автогаз — 49,90 грн

По сравнению с предыдущими сутками, 23 апреля, цены на заправках в Киевской области не изменились. Стоимость топлива сегодня осталась на том же уровне, что и вчера.

Цены на АЗС в Киевской области 23 апреля. Фото: скриншот

Новини.LIVE писали ранее о том, что в Киеве усилят контроль за восстановлением и ремонтом домов, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны России. В КГГА просят киевлян активнее обращаться за помощью, чтобы ускорять работы там, где это необходимо.

Также бывшая глава села Корогод рассказала, как выселяли людей из Чернобыльской зоны в 1986 году. Она вспомнила трудности, с которыми столкнулись новоприбывшие.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации