Цены на АЗС в Киеве оставили без изменений: дизель стоит 86,90 грн
Стоимость топлива на АЗС Киева по состоянию на 24 апреля стабилизировалась практически на все виды топлива. На некоторых АЗС есть незначительное даже удешевление дизельного топлива.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Цены на АЗС в Киеве 24 апреля
Ситуация на киевских АЗС в пятницу, 24 апреля, остается неоднородной. Средняя стоимость популярного А-95 в столице зафиксировалась на уровне около 73,31 грн, тогда как дизель в среднем стоит 88,63 грн.
Самые низкие цены традиционно предлагают государственные заправки и отдельные лоукост-сети. Например, в "Укрнафте" за литр 95-го просят 69,90 грн, а на станциях UPG аналогичное топливо стоит уже 72,90 грн. Дороже всего заправка обойдется клиентам сети WOG, где цена на стандартный А-95 достигла 75,90 грн.
UKRNAFTA
- Бензин 95 / 95 energy — 69,90 грн
- Дизельное топливо — 86,90 грн
- Дизельное топливо energy — 88,90 грн
- Автогаз — 48,90 грн
UPG
- Бензин А-95 — 72,90 грн
- Бензин upg 95 — 74,90 грн
- Бензин upg 100 — 80,90 грн
- Дизельное топливо euro — 86,90 грн
WOG
- Бензин А-95 — 75,90 грн
- Бензин Mustang 95 — 78,90 грн
- Бензин Mustang 100 — 85,90 грн
- Дизельное топливо Mustang — 89,90 грн
- Автогаз — 49,90 грн
По сравнению с предыдущими сутками, 23 апреля, цены на заправках в Киевской области не изменились. Стоимость топлива сегодня осталась на том же уровне, что и вчера.
