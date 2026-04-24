Ціни на АЗС в Києві залишили без змін: дизель коштує 86,90 грн

Стела з цінами на АЗС в Києві. Фото: Новини.LIVE

Вартість палива на АЗС Києва станом на 24 квітня стабілізувалася практично на всі види палива. На деяких АЗС є незначне навіть здешевшання дизельного палива.

Ціни на АЗС в Києві 24 квітня

Ситуація на київських АЗС у п'ятницю, 24 квітня, залишається неоднорідною. Середня вартість популярного А-95 у столиці зафіксувалася на рівні близько 73,31 грн, тоді як дизель у середньому коштує 88,63 грн.

Найнижчі ціни традиційно пропонують державні заправки та окремі лоукост-мережі. Наприклад, в "Укрнафті" за літр 95-го просять 69,90 грн, а на станціях UPG аналогічне пальне коштує вже 72,90 грн. Найдорожче заправка обійдеться клієнтам мережі WOG, де ціна на стандартний А-95 досягла 75,90 грн.

UKRNAFTA

Ціни на АЗС UKRNAFTA 24 квітня. Фото: Новини.LIVE

Бензин 95 / 95 energy — 69,90 грн

Дизельне пальне — 86,90 грн

Дизельне пальне energy — 88,90 грн

Автогаз — 48,90 грн

UPG

Ціни на АЗС UPG 24 квітня. Фото: Новини.LIVE

Бензин А-95 — 72,90 грн

Бензин upg 95 — 74,90 грн

Бензин upg 100 — 80,90 грн

Дизельне пальне euro — 86,90 грн

WOG

Ціни на АЗС WOG 24 квітня. Фото: Новини.LIVE

Бензин А-95 — 75,90 грн

Бензин Mustang 95 — 78,90 грн

Бензин Mustang 100 — 85,90 грн

Дизельне пальне Mustang — 89,90 грн

Автогаз — 49,90 грн

Порівняно з попередньою добою, 23 квітня, ціни на заправках у Київській області не змінилися. Вартість пального сьогодні залишилася на тому ж рівні, що й учора.

