Ціни на АЗС в Києві залишили без змін: дизель коштує 86,90 грн
Вартість палива на АЗС Києва станом на 24 квітня стабілізувалася практично на всі види палива. На деяких АЗС є незначне навіть здешевшання дизельного палива.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Ціни на АЗС в Києві 24 квітня
Ситуація на київських АЗС у п'ятницю, 24 квітня, залишається неоднорідною. Середня вартість популярного А-95 у столиці зафіксувалася на рівні близько 73,31 грн, тоді як дизель у середньому коштує 88,63 грн.
Найнижчі ціни традиційно пропонують державні заправки та окремі лоукост-мережі. Наприклад, в "Укрнафті" за літр 95-го просять 69,90 грн, а на станціях UPG аналогічне пальне коштує вже 72,90 грн. Найдорожче заправка обійдеться клієнтам мережі WOG, де ціна на стандартний А-95 досягла 75,90 грн.
UKRNAFTA
- Бензин 95 / 95 energy — 69,90 грн
- Дизельне пальне — 86,90 грн
- Дизельне пальне energy — 88,90 грн
- Автогаз — 48,90 грн
UPG
- Бензин А-95 — 72,90 грн
- Бензин upg 95 — 74,90 грн
- Бензин upg 100 — 80,90 грн
- Дизельне пальне euro — 86,90 грн
WOG
- Бензин А-95 — 75,90 грн
- Бензин Mustang 95 — 78,90 грн
- Бензин Mustang 100 — 85,90 грн
- Дизельне пальне Mustang — 89,90 грн
- Автогаз — 49,90 грн
Порівняно з попередньою добою, 23 квітня, ціни на заправках у Київській області не змінилися. Вартість пального сьогодні залишилася на тому ж рівні, що й учора.
Новини.LIVE писали раніше про те, що у Києві посилять контроль за відбудовою та ремонтом будинків, які були пошкоджені внаслідок обстрілів з боку Росії. В КМДА просять киян активніше звертатися по допомогу, щоб прискорювати роботи там, де це необхідно.
Також колишня голова села Корогод розповіла, як виселяли людей з Чорнобильської зони 1986 року. Вона пригадала труднощі, з якими зіткнулися новоприбулі.