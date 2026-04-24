Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ціни на АЗС в Києві залишили без змін: дизель коштує 86,90 грн

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 08:50
Стела з цінами на АЗС в Києві. Фото: Новини.LIVE

Вартість палива на АЗС Києва станом на 24 квітня стабілізувалася практично на всі види палива. На деяких АЗС є незначне навіть здешевшання дизельного палива. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на АЗС в Києві 24 квітня

Ситуація на київських АЗС у п'ятницю, 24 квітня, залишається неоднорідною. Середня вартість популярного А-95 у столиці зафіксувалася на рівні близько 73,31 грн, тоді як дизель у середньому коштує 88,63 грн.

Найнижчі ціни традиційно пропонують державні заправки та окремі лоукост-мережі. Наприклад, в "Укрнафті" за літр 95-го просять 69,90 грн, а на станціях UPG аналогічне пальне коштує вже 72,90 грн. Найдорожче заправка обійдеться клієнтам мережі WOG, де ціна на стандартний А-95 досягла 75,90 грн.

UKRNAFTA

Ціни на АЗС UKRNAFTA 24 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • Бензин 95 / 95 energy — 69,90 грн
  • Дизельне пальне — 86,90 грн
  • Дизельне пальне energy — 88,90 грн
  • Автогаз — 48,90 грн

UPG

Ціни на АЗС UPG 24 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • Бензин А-95 — 72,90 грн
  • Бензин upg 95 — 74,90 грн
  • Бензин upg 100 — 80,90 грн
  • Дизельне пальне euro — 86,90 грн

WOG

Ціни на АЗС  WOG 24 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • Бензин А-95 — 75,90 грн
  • Бензин Mustang 95 — 78,90 грн
  • Бензин Mustang 100 — 85,90 грн
  • Дизельне пальне Mustang — 89,90 грн
  • Автогаз — 49,90 грн

Порівняно з попередньою добою, 23 квітня, ціни на заправках у Київській області не змінилися. Вартість пального сьогодні залишилася на тому ж рівні, що й учора. 

Ціни на АЗС в Київській області 23 квітня. Фото: скриншот

Новини.LIVE писали раніше про те, що у Києві посилять контроль за відбудовою та ремонтом будинків, які були пошкоджені внаслідок обстрілів з боку Росії. В КМДА просять киян активніше звертатися по допомогу, щоб прискорювати роботи там, де це необхідно.

Також колишня голова села Корогод розповіла, як виселяли людей з Чорнобильської зони 1986 року. Вона пригадала труднощі, з якими зіткнулися новоприбулі.

ціни на паливо Київ АЗС
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації