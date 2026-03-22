Цены на гречку в Киеве достигли 80 грн за килограмм: фото

Полки супермаркетов в Киеве.

В супермаркетах Киева массово раскупили дешевую гречку. На полках магазине сейчас осталась преимущественно более дорогая фасованная продукция. Цены на крупу достигли до 80 гривен за килограмм.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на гречку в Киеве 22 марта

На полках в супермаркетах сети АТБ гречка ТМ "Своя Линия" в пакетиках (4х125 г/500 г) продается за 45,90 грн. В пересчете на килограмм такая крупа стоит 91,80 грн, что существенно дороже стандартной фасовки.

Стоимость гречки в АТБ в Киеве.

В то же время килограмм гречки от "Аттуаль" стоит 80 грн. А 900 грамм непропаренной крупы стоит 65,90 грн.

Более доступные варианты гречки в обычных килограммовых пакетах уже почти полностью разобрали. Для сравнения, стандартная гречка в больших упаковках обычно стоит значительно дешевле.

Эксперты отмечают, что в марте 2026 года гречка в Украине продолжает дорожать. По данным мониторинга цен, средняя стоимость крупы уже превысила 51-54 грн за килограмм, а в отдельных сетях и фасовках цена значительно выше. Стоит отметить, что еще в январе она была на уровне 47,87 грн за килограмм, а весной прошлого года — около 33,02 грн.

Отметим, гречку в Киеве из-за подорожания начали раскупать еще несколько дней назад. В результате полки быстро пустеют , а спрос продолжает расти.

