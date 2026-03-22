Головна Київ Ціни на гречку у Києві сягнули 80 грн за кілограм: фото

Ціни на гречку у Києві сягнули 80 грн за кілограм: фото

Дата публікації: 22 березня 2026 14:52
Полиці супермаркетів в Києві. Фото: Новини.LIVE

У супермаркетах Києва масово розкупили дешеву гречку. На полицях магазині зараз залишилася переважно дорожча фасована продукція. Ціни на крупу сягнули до 80 гривень за кілограм.

Про це повідомляє Новини.LIVE

Читайте також:

Ціни на гречку у Києві 22 березня

На полицях в супермаркетах мережі АТБ гречка ТМ "Своя Лінія" у пакетиках (4х125 г/500 г) продається за 45,90 грн. У перерахунку на кілограм така крупа коштує 91,80 грн, що суттєво дорожче за стандартне фасування.

Вартість гречки в АТБ у Києві. Фото: Новини.LIVE

Водночас кілограм гречки від "Аттуаль" коштує 80 грн. А 900 грам непропареної крупи вартує 65,90 грн. 

Більш доступні варіанти гречки у звичайних кілограмових пакетах вже майже повністю розібрали. Для порівняння, стандартна гречка у великих упаковках зазвичай коштує значно дешевше.

Експерти зазначають, що в березні 2026 року гречка в Україні продовжує дорожчати. За даними моніторингу цін, середня вартість крупи вже перевищила 51-54 грн за кілограм, а в окремих мережах та фасуваннях ціна значно вища. Варто зазначити, що ще в січні вона була на рівні 47,87 грн за кілограм, а торік навесні — близько 33,02 грн. 

Зазначимо, гречку у Києві через здорожчання почали розкупляти ще кілька днів тому. У результаті полиці швидко порожн іют ь, а попит продовжує  зроста ти.   

Також ми писали, що війна на Близькому Сході підштовхне ціни на продукти вгору. Найперше додатуть у ціні овочі — ті, які потрапляють до країни з-за кордону.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
