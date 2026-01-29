Видео
Главная Киев Цены на проезд и коммуналку — что изменится для Киева с 1 февраля

Цены на проезд и коммуналку — что изменится для Киева с 1 февраля

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 09:00
Что изменится для Киева с 1 февраля 2026 года
Люди выходят из общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

С 1 февраля в Киеве существенных изменений в тарифах для бытовых потребителей не предвидится — большинство услуг и платежей остаются на уровне января. В то же время есть несколько нюансов и важных моментов, на которые стоит обратить внимание киевлянам.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Киев — что изменится с 1 февраля 2026 года

В феврале в Киеве не планируют пересматривать тарифы ни на проезд в общественном транспорте, ни на ключевые коммунальные услуги. Большинство действующих цен остаются такими же, как и в январе.

Общественный транспорт в Киеве — чего ждать с 1 февраля

Как известно, в феврале стоимость проезда в общественном транспорте Киева не изменится. Проезд в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, на фуникулере и городской электричке остается по действующим тарифам.

Стоимость проезда в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулерах и метро составит 8 гривен за одну поездку.

Также без изменений остаются условия пользования транспортными карточками и цифровыми билетами.

Льготы на проезд с 1 февраля в Киеве

В феврале будут действовать привычные льготы для школьников, студентов и других льготных категорий. Ученики продолжают пользоваться льготным или бесплатным проездом в соответствии с установленными правилами учебного года.

Тарифы на электроэнергию в Киеве с 1 февраля

С 1 февраля тариф на электроэнергию для населения не меняется. Для бытовых потребителей действует фиксированная цена:

  • 4,32 грн за 1 кВт-ч;
  • ночной тариф (23:00-07:00) при наличии двухзонного счетчика — 2,16 грн за 1 кВт-ч.

Действующие тарифы остаются без пересмотра как минимум до завершения отопительного сезона.

Цены на газ, воду и отопление в Киеве в феврале

Газ — тариф для большинства домохозяйств остается фиксированным, без изменений в феврале. Для более 98% потребителей тариф остается на уровне 7,96 грн/м³, будет действовать до апреля 2026 года.

Вода и водоотведение — в Киеве не сообщали о пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение с 1 февраля — действующие расценки сохраняются.

Отопление — в течение отопительного сезона тарифы на тепло в столице остаются стабильными. Суммы в платежках зависят от фактического потребления тепла конкретным домом.

В отопительном сезоне 2025-2026 в Киеве тариф на централизованное отопление для населения остается — 1654,41 грн за 1 Гкал (с НДС).

Итак, с 1 февраля 2026 года для киевлян не предусмотрен резкий рост расходов на проезд или коммунальные услуги. Основные тарифы остаются стабильными, а все возможные изменения — только в случае отдельных решений власти.

Ранее мы информировали о главных изменениях для украинцев в феврале 2026 года.

Также мы рассказывали, что будет с тарифами на коммунальные услуги в феврале.

тарифы цены на газ коммунальные услуги Киев столица проезд
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
