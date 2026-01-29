Що зміниться для Києва з 1 лютого 2026 року

Люди виходять з громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

З 1 лютого у Києві суттєвих змін у тарифах для побутових споживачів не передбачається — більшість послуг та платежів залишаються на рівні січня. Водночас є кілька нюансів та важливих моментів, на які варто звернути увагу киянам.

Київ — що зміниться з 1 лютого 2026 року

У лютому у Києві не планують переглядати тарифи ані на проїзд у громадському транспорті, ані на ключові комунальні послуги. Більшість чинних цін залишаються такими ж, як і в січні.

Громадський транспорт у Києві — чого чекати з 1 лютого

Як відомо, у лютому вартість проїзду в громадському транспорті Києва не зміниться. Проїзд у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах, на фунікулері та міській електричці залишається за чинними тарифами.

Вартість проїзду в автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулерах та метро становитиме 8 гривень за одну поїздку.

Також без змін залишаються умови користування транспортними картками та цифровими квитками.

Пільги на проїзд з 1 лютого у Києві

У лютому діятимуть звичні пільги для школярів, студентів та інших пільгових категорій. Учні продовжують користуватися пільговим або безплатним проїздом відповідно до встановлених правил навчального року.

Тарифи на електроенергію у Києві з 1 лютого

З 1 лютого тариф на електроенергію для населення не змінюється. Для побутових споживачів діє фіксована ціна:

4,32 грн за 1 кВт·год;

нічний тариф (23:00–07:00) за наявності двозонного лічильника — 2,16 грн за 1 кВт·год.

Чинні тарифи залишаються без перегляду щонайменше до завершення опалювального сезону.

Ціни на газ, воду та опалення у Києві в лютому

Газ — тариф для більшості домогосподарств залишається фіксованим, без змін у лютому. Для понад 98% споживачів тариф залишається на рівні 7,96 грн/м³, діятиме до квітня 2026 року.

Вода та водовідведення — у Києві не повідомляли про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення з 1 лютого — чинні розцінки зберігаються.

Опалення — протягом опалювального сезону тарифи на тепло у столиці залишаються стабільними. Суми у платіжках залежать від фактичного споживання тепла конкретним будинком.

В опалювальному сезоні 2025-2026 у Києві тариф на централізоване опалення для населення залишається — 1654,41 грн за 1 Гкал (з ПДВ).

Отже, з 1 лютого 2026 року для киян не передбачено різкого зростання витрат на проїзд чи комунальні послуги. Основні тарифи залишаються стабільними, а всі можливі зміни — лише у разі окремих рішень влади.

