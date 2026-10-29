Такси с левого на правый берег Киева: актуальные цены и тарифы

Такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ситуация с дорожным движением в Киеве привела к тому, что стоимость поездок на такси вновь бьет рекорды из-за затрудненного движения по городу. Чтобы добраться из левобережной части столицы на правый берег, клиентам приходится платить не менее 799 гривен, а верхний предел тарифов достигает 1500 гривен за одну поездку.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Цены на такси в Киеве 29 октября

Очередные затруднения на дорогах Киева привели к рекордному росту стоимости услуг такси. Передвижение по городу, особенно между разными берегами Днепра, стало существенно дороже для горожан.

Например, поездка по маршруту от микрорайона Осокорки до Майдана Независимости в сервисе Bolt стоит 799 гривен по базовому тарифу, 949 гривен в классе "Comfort", 1159 гривен в классе "Business", а категория "Premium" достигает 1599 гривен.

Стоимость такси от Осокорок до Майдана Независимости. Фото: скриншот

Несмотря на обещания сервисов по заказу автомобилей относительно регулирования тарифов, актуальные цифры фиксируют новые максимумы. В частности, чтобы добраться с левого на правый берег столицы, пассажирам придётся потратить от 799 до 1500 гривен.

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Стоимость поездки в Киеве на такси. Фото: скриншот

В сервисе Uklon цены на стандартные вызовы фиксируются на уровне 490, 562 и 753 гривен в зависимости от дальности маршрута и загруженности дорог. В то же время заказ автомобиля премиум-класса "Prime" обойдется киевлянам в 1218 гривен.

Стоимость поездки на такси в Киеве 29 октября. Фото: скриншот

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве наконец-то займутся проблемой заоблачных цен на такси во время тревог и коллапсов. Мининфраструктуры и Минэкономики договорились с основными сервисами об ограничении резких скачков тарифов. Водителям больше не позволят вымогать у пассажиров тысячи гривен.

Между тем передвигаться по Киеву в целом становится все труднее из-за вражеских обстрелов. Последствия баллистического удара по Южному мосту парализовали движение. Россияне повредили пролеты моста, проезжую часть, пути метро и коммуникации.

К транспортным проблемам добавляются проблемы со светом. В Киеве в двух районах города утром пришлось экстренно отключить электричество, вне каких-либо графиков.