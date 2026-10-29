Таксі з лівого на правий берег Києва: актуальні ціни та тарифи

Таксі в Києві. Фото: Новини.LIVE

Ситуація з трафіком у Києві призвела до того, що таксі знову б'є рекорди вартості через ускладнений рух містом. Щоб дістатися з лівобережної частини столиці на правий берег, клієнтам доводиться платити щонайменше 799 гривень, а верхня межа тарифів сягає 1500 гривень за одну поїздку.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Ціни на таксі в Києві 29 жовтня

Чергові ускладнення на дорогах Києва призвели до рекордного зростання вартості послуг таксі. Пересування містом, особливо між різними берегами Дніпра, стало суттєво дорожчим для містян.

Наприклад, поїздка за маршрутом від мікрорайону Осокорки до Майдану Незалежності у сервісі Bolt коштує 799 гривень за базовий тариф, 949 гривень за клас "Comfort", 1159 гривень за "Business", а категорія "Premium" сягає 1599 гривень.

Вартість таксі від Осокорок до Майдану Незалежності. Фото: скриншот

Попри обіцянки сервісів замовлення авто щодо регулювання тарифів, актуальні цифри фіксують нові максимуми. Зокрема, щоб дістатися з лівого на правий берег столиці, пасажирам доведеться витратити від 799 до 1500 гривень.

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Вартість поїздки в Києві на таксі. Фото: скриншот

У сервісі Uklon ціни на стандартні виклики фіксуються на рівнях 490, 562 та 753 гривні залежно від дальності маршруту та завантаженості доріг. Водночас замовлення авто преміального класу "Prime" обійдеться киянам у 1218 гривень.

Вартість поїздки на таксі в Києві 29 жовтня. Фото: скриншот

Новини.LIVE інформували, що в Києві нарешті візьмуться за космічні ціни на таксі під час тривог та колапсів. Мінінфраструктури та Мінекономіки домовилися з основними сервісами про обмеження різких стрибків тарифів. Водіям більше не дозволять вимагати з пасажирів тисячі гривень.

Тим часом пересуватися Києвом загалом стає дедалі важче через ворожі прильоти. Наслідки балістичного удару по Південному мосту паралізували рух. Росіяни пошкодили прогони мосту, проїжджу частину, колії метро та комунікації.

До транспортних негараздів додаються проблеми зі світлом. У Києві в двох районах міста вранці електрику довелося вирубати екстрено, поза будь-якими графіками.