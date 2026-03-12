Сколько стоит топливо в Киеве — новые цены на бензин, дизель и газ

Цены на одной из АЗС в Киеве 12 марта. Фото: Новини.LIVE

На рынке топлива в столичном регионе сохраняется высокая стоимость основных видов топлива, причем наиболее заметно за сутки снова подорожали дизель и автогаз. Бензин также немного вырос в цене, а вот цена на А-92 пока что осталась без изменений.

Новини.LIVE расскажет, какая ситуация на рынке топлива сегодня и сколько будет стоить заправить авто.

Цены на топливо в Киевской области

Средние показатели по Киевской области по данным Минфина, по состоянию на 11 марта 2026 года также свидетельствуют о дальнейшем росте стоимости топлива. Самым дорогим в среднем остается бензин А-95 премиум, который стоит 72,97 грн за литр. За сутки его цена выросла на 0,09 грн, или на 0,125%.

Цены на топливо в Киевской области по состоянию на 11 марта. Фото: Минфин скриншот

Обычный бензин А-95 также прибавил в цене. Средняя стоимость этого вида топлива в области составляет 69,20 грн за литр. Против предыдущего показателя это уже на 0,13 грн дороже.

Без изменений на 11 марта остался только бензин А-92. Его средняя цена в Киевской области составляет 67,74 грн за литр.

Цены на популярных АЗС в Киевской области по состоянию на 11 марта. Фото: Минфин скриншот

Ощутимее всего среди основных видов топлива продолжает дорожать дизель. Средняя цена дизельного топлива в регионе уже поднялась до 73,86 грн за литр. За сутки этот показатель вырос на 0,88 грн, или на 1,199%.

Заметно подорожал и автомобильный газ. По состоянию на 11 марта его средняя стоимость в Киевской области составляет 41,16 грн за литр. Это на 0,49 грн, или на 1,214%, больше, чем раньше.

Сколько стоит топливо в Киеве на АЗС 12 марта

Между тем утренние ценники на киевских заправках 12 марта показывают, что самым дорогим топливом в столице остается дизель премиум-класса. На фоне этого обычный бензин дорожает умеренно, тогда как газ на отдельных АЗС уже продают по 42,98-43,98 грн за литр.

Цены на АЗС Socar. Фото: Новини.LIVE

Самую высокую цену на дизель среди зафиксированных табло показывает SOCAR, где Diesel Nano Extra продают по 80,99 грн за литр. На WOG и PULLS брендированный дизель стоит 79,99 грн. Если брать обычное дизтопливо, то на WOG и PULLS цена составляет 76,99 грн, а на UPG - 74,90 грн за литр.

В сегменте обычного бензина А-95 разброс меньше. На UPG его продают по 68,90 грн за литр, а на SOCAR, WOG и PULLS — по 70,99 грн. То есть базовый бензин в столице сейчас держится в пределах от 68,90 до 70,99 грн за литр.

Стоимость топлива на АЗС WOG 12 марта. Фото: Новости.LIVE

Дороже остаются улучшенные марки бензина. На UPG брендированный 95-й стоит 71,90 грн, на WOG Mustang 95 — 73,99 грн, столько же стоит и PULLS 95. Самый высокий ценник среди таких марок видно на SOCAR — 74,99 грн за литр Nano 95.

Цены на АЗС "ОККО" 12 марта. Фото: Новини.LIVE

Бензин А-100 тоже остается дорогим. На UPG он стоит 78,90 грн за литр, а на WOG и PULLS — по 80,99 грн. На SOCAR один из ценников на бензин этого класса составляет 77,99 грн.

Подорожал и автогаз. На SOCAR его продают по 42,98 грн за литр, а на WOG — уже по 43,98 грн. То есть на некоторых заправках цена почти дошла до 44 грн.

Тем временем цена за баррель нефти продолжает расти на мировом рынке. Эксперты объяснили, будет ли в Украине топливо по 100 грн за литр.

Также экономист объяснил, как вырастут цены на продукты в Украине, если топливо подорожает на 10-20%.