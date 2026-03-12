Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Цены на топливо в Киеве на многих АЗС опять возросли

Цены на топливо в Киеве на многих АЗС опять возросли

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 09:29
Сколько стоит топливо в Киеве — новые цены на бензин, дизель и газ
Цены на одной из АЗС в Киеве 12 марта. Фото: Новини.LIVE

На рынке топлива в столичном регионе сохраняется высокая стоимость основных видов топлива, причем наиболее заметно за сутки снова подорожали дизель и автогаз. Бензин также немного вырос в цене, а вот цена на А-92 пока что осталась без изменений.

Новини.LIVE расскажет, какая ситуация на рынке топлива сегодня и сколько будет стоить заправить авто.

Реклама
Читайте также:

Цены на топливо в Киевской области

Средние показатели по Киевской области по данным Минфина, по состоянию на 11 марта 2026 года также свидетельствуют о дальнейшем росте стоимости топлива. Самым дорогим в среднем остается бензин А-95 премиум, который стоит 72,97 грн за литр. За сутки его цена выросла на 0,09 грн, или на 0,125%.

Ціни на пальне в Києві 12 березня
Цены на топливо в Киевской области по состоянию на 11 марта. Фото: Минфин скриншот

Обычный бензин А-95 также прибавил в цене. Средняя стоимость этого вида топлива в области составляет 69,20 грн за литр. Против предыдущего показателя это уже на 0,13 грн дороже.

Без изменений на 11 марта остался только бензин А-92. Его средняя цена в Киевской области составляет 67,74 грн за литр.

Ціни на АЗС де дешевше
Цены на популярных АЗС в Киевской области по состоянию на 11 марта. Фото: Минфин скриншот

Ощутимее всего среди основных видов топлива продолжает дорожать дизель. Средняя цена дизельного топлива в регионе уже поднялась до 73,86 грн за литр. За сутки этот показатель вырос на 0,88 грн, или на 1,199%.

Заметно подорожал и автомобильный газ. По состоянию на 11 марта его средняя стоимость в Киевской области составляет 41,16 грн за литр. Это на 0,49 грн, или на 1,214%, больше, чем раньше.

Сколько стоит топливо в Киеве на АЗС 12 марта

Между тем утренние ценники на киевских заправках 12 марта показывают, что самым дорогим топливом в столице остается дизель премиум-класса. На фоне этого обычный бензин дорожает умеренно, тогда как газ на отдельных АЗС уже продают по 42,98-43,98 грн за литр.

Ціни на паливо в Києві сьогодні
Цены на АЗС Socar. Фото: Новини.LIVE

Самую высокую цену на дизель среди зафиксированных табло показывает SOCAR, где Diesel Nano Extra продают по 80,99 грн за литр. На WOG и PULLS брендированный дизель стоит 79,99 грн. Если брать обычное дизтопливо, то на WOG и PULLS цена составляет 76,99 грн, а на UPG - 74,90 грн за литр.

В сегменте обычного бензина А-95 разброс меньше. На UPG его продают по 68,90 грн за литр, а на SOCAR, WOG и PULLS — по 70,99 грн. То есть базовый бензин в столице сейчас держится в пределах от 68,90 до 70,99 грн за литр.

Скільки коштує пальне в Києві
Стоимость топлива на АЗС WOG 12 марта. Фото: Новости.LIVE

Дороже остаются улучшенные марки бензина. На UPG брендированный 95-й стоит 71,90 грн, на WOG Mustang 95 — 73,99 грн, столько же стоит и PULLS 95. Самый высокий ценник среди таких марок видно на SOCAR — 74,99 грн за литр Nano 95.

Скільки коштує паливо в Києві зараз
Цены на АЗС "ОККО" 12 марта. Фото: Новини.LIVE

Бензин А-100 тоже остается дорогим. На UPG он стоит 78,90 грн за литр, а на WOG и PULLS — по 80,99 грн. На SOCAR один из ценников на бензин этого класса составляет 77,99 грн.

Подорожал и автогаз. На SOCAR его продают по 42,98 грн за литр, а на WOG — уже по 43,98 грн. То есть на некоторых заправках цена почти дошла до 44 грн.

Тем временем цена за баррель нефти продолжает расти на мировом рынке. Эксперты объяснили, будет ли в Украине топливо по 100 грн за литр.

Также экономист объяснил, как вырастут цены на продукты в Украине, если топливо подорожает на 10-20%.

цены на топливо Киев бензин АЗС топливо Киевская область топливо дизтопливо
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации