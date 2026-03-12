Відео
Україна
Головна Київ Ціни на пальне в Києві знову пішли вгору на більшості АЗС

Ціни на пальне в Києві знову пішли вгору на більшості АЗС

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 09:29
Скільки коштує пальне в Києві — нові ціни на бензин, дизель і газ
Ціни на одній з АЗС в Києві 12 березня. Фото: Новини.LIVE

У Києві та області станом на ранок 12 березня пальне знову додало в ціні. На окремих столичних заправках за літр дизельного палива водіям і далі доводиться платити до 80,99 грн, тоді як середня ціна дизеля в Київській області вже наблизилася до 74 грн.

Новини.LIVE розповість, яка ситуація на ринку пального сьогодні і скільки коштуватиме заправити авто.

Читайте також:

Ціни на пальне в Київській області

Середні показники по Київській області за даними Мінфіну, станом на 11 березня 2026 року також свідчать про подальше зростання вартості пального. Найдорожчим у середньому залишається бензин А-95 преміум, який коштує 72,97 грн за літр. За добу його ціна зросла на 0,09 грн, або на 0,125%.

Ціни на пальне в Києві 12 березня
Ціни на пальне в Київській області станом на 11 березня. Фото: Мінфін скриншот

Звичайний бензин А-95 також додав у ціні. Середня вартість цього виду пального в області становить 69,20 грн за літр. Проти попереднього показника це уже на 0,13 грн дорожче.

Без змін на 11 березня залишився лише бензин А-92. Його середня ціна в Київській області становить 67,74 грн за літр.

Ціни на АЗС де дешевше
Ціни на популярних АЗС в Київській області станом на 11 березня. Фото: Мінфін скриншот

Найвідчутніше серед основних видів пального продовжує дорожчати дизель. Середня ціна дизельного палива в регіоні вже піднялася до 73,86 грн за літр. За добу цей показник зріс на 0,88 грн, або на 1,199%.

Помітно подорожчав і автомобільний газ. Станом на 11 березня його середня вартість у Київській області становить 41,16 грн за літр. Це на 0,49 грн, або на 1,214%, більше, ніж раніше.

Скільки коштує паливо в Києві на АЗС 12 березня

Тим часом Ранкові цінники на київських заправках 12 березня показують, що найдорожчим пальним у столиці залишається дизель преміумкласу. На тлі цього звичайний бензин дорожчає помірніше, тоді як газ на окремих АЗС уже продають по 42,98-43,98 грн за літр.

Ціни на паливо в Києві сьогодні
Ціни на АЗС Socar. Фото: Новини.LIVE

Найвищу ціну на дизель серед зафіксованих табло показує SOCAR, де Diesel Nano Extra продають по 80,99 грн за літр. На WOG і PULLS брендований дизель коштує 79,99 грн. Якщо брати звичайне дизпаливо, то на WOG і PULLS ціна становить 76,99 грн, а на UPG — 74,90 грн за літр.

У сегменті звичайного бензину А-95 розкид менший. На UPG його продають по 68,90 грн за літр, а на SOCAR, WOG і PULLS — по 70,99 грн. Тобто базовий бензин у столиці зараз тримається в межах від 68,90 до 70,99 грн за літр.

Скільки коштує пальне в Києві
Вартість палива на АЗС WOG 12 березня. Фото: Новини.LIVE

Дорожчими залишаються покращені марки бензину. На UPG брендований 95-й коштує 71,90 грн, на WOG Mustang 95 — 73,99 грн, стільки ж коштує і PULLS 95. Найвищий цінник серед таких марок видно на SOCAR — 74,99 грн за літр Nano 95.

Скільки коштує паливо в Києві зараз
Ціни на АЗС "ОККО" 12 березня. Фото: Новини.LIVE

Бензин А-100 теж залишається дорогим. На UPG він коштує 78,90 грн за літр, а на WOG і PULLS — по 80,99 грн. На SOCAR один із цінників на бензин цього класу становить 77,99 грн.

Подорожчав і автогаз. На SOCAR його продають по 42,98 грн за літр, а на WOG — уже по 43,98 грн. Тобто на деяких заправках ціна майже дійшла до 44 грн.

Тим часом ціна за барель нафти продовжує зростати на світовому ринку. Експерти пояснили, чи буде в Україні паливо по 100 грн за літр.

Також економіст пояснив, як зростуть ціни на продукти в Україні, якщо пальне подорожчає на 10-20%.

ціни на паливо Київ бензин АЗС паливо Київська область пальне дизпаливо
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
