Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Цены на топливо в Киеве снова выросли: сколько стоит бензин и дизель

Цены на топливо в Киеве снова выросли: сколько стоит бензин и дизель

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 15:46
Цены на топливо в Киеве снова выросли: сколько стоит бензин и дизель
Цены на АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На столичных АЗС зафиксирована очередная волна значительного роста цен на все основные виды автомобильного топлива. На данный момент, 29 июля, средние цены на популярные марки бензина и дизельного топлива на киевских автозаправочных станциях достигли новых рекордных показателей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию собственной корреспондентки Дианы Шликовой.

Новая стоимость бензина и дизельного топлива

На сегодняшний день обычное дизельное топливо на столичных заправках продается по цене от 89 до 91 гривны за литр. При этом стоимость улучшенного премиального дизельного топлива у некоторых топливных операторов уже колеблется в пределах от 92 до 93 гривен.

Цены на топливо в Киеве снова выросли: сколько стоит бензин и дизель - фото 1
Цены на АЗС Окко в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Популярный среди автовладельцев бензин марки А-95 сейчас продается в среднем по 80–84 гривны за литр. За более качественный премиальный аналог А-95 водителям теперь приходится платить от 83 до 86 гривен.

Подорожание автомобильного газа

Тенденция к существенному повышению розничных цен коснулась также и сегмента сжиженного «голубого» топлива для автомобилей. Автомобильный газ тоже продемонстрировал стремительный рост и сейчас стоит на заправках около 42 гривен за литр.

Читайте также:
Цены на топливо в Киеве снова выросли: сколько стоит бензин и дизель - фото 2
Цены на АЗС Socar в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Эксперты связывают этот затянувшийся хаос на отечественных АЗС с общей нестабильностью на международных биржах. В настоящее время водители в столичном регионе вынуждены серьезно пересматривать свои ежедневные расходы на транспорт из-за постоянного обновления ценников в сторону увеличения.

Как ранее писали Новини.LIVE, аномальные скачки стоимости топлива в Украине напрямую связаны с глобальной нестабильностью и военными кризисами в других уголках планеты. Экономический аналитик Алексей Кущ отмечал, что цена нефти Brent на мировых биржах полностью зависит от масштабов военной эскалации и интенсивности обстрелов танкеров йеменскими хуситами.

Также мы писали, что, по словам эксперта топливного рынка и директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюна, из-за дефицита традиционных маршрутов поставок цена на бензин в Украине может вырасти до 150 гривен за литр.

бензин АЗС Цены на топливо
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации