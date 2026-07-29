Ціни на пальне в Києві знову зросли: скільки коштує бензин та дизель

Ціни на АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE

У столичних АЗС зафіксовано чергову хвилю значного підвищення вартості всіх основних видів автомобільного палива. Наразі, 29 липня, середні цінники на популярні марки бензину та дизельного пального на київських автозаправних станціях досягли нових рекордних показників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію власної корспондентки Діани Шликової.

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Нова вартість бензину та дизеля

Станом на сьогоднішній день звичайне дизельне пальне на столичних заправках реалізують за ціною від 89 до 91 гривні за літр. При цьому вартість покращеного преміального дизеля у деяких паливних операторів уже коливається в межах від 92 до 93 гривень.

Ціни на АЗС Окко у Києві. Фото: Новини.LIVE

Популярний серед автовласників бензин марки А-95 зараз продають у середньому по 80-84 гривні за літр. За якісніший преміальний аналог А-95 водіям тепер доводиться віддавати від 83 до 86 гривень.

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Подорожчання автомобільного газу

Тенденція до суттєвого підвищення роздрібних цін торкнулася також і сегменту зрідженого блакитного палива для машин. Автомобільний газ теж продемонстрував стрімке зростання і зараз коштує на заправках близько 42 гривень за літр.

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Ціни на АЗС Socar у Києві. Фото: Новини.LIVE

Експерти пов'язують цей тривалий хаос на вітчизняних АЗС із загальною нестабільністю на міжнародних біржах. Наразі водії у столичному регіоні змушені суворо переглядати свої щоденні витрати на транспорт через постійне оновлення цінників у бік збільшення.

Як писали Новини.LIVE раніше, аномальні стрибки вартості палива в Україні безпосередньо пов'язані з глобальною нестабільністю та воєнними кризами в інших куточках планети. Економічний аналітик Олексій Кущ зазначав, що ціна нафти Brent на світових біржах повністю залежить від масштабів військової ескалації та інтенсивності обстрілів танкерів єменськими хуситами.

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Також ми писали, що за словами експерта паливного ринку та директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, через дефіцит традиційних маршрутів постачання ціна бензину в Україні може зрости до 150 гривень за літр.