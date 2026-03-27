Цены на топливо в Киеве стабилизировались: дизель продают по 61.99

Цены на топливо в Киеве стабилизировались: дизель продают по 61.99

Дата публикации 27 марта 2026 12:50
АЗС. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на АЗС 27 марта резкого подорожания топлива за сутки не произошло. OKKO, WOG, SOCAR, KLO, UPG и БРСМ сохранили предыдущие цены, тогда как UKRNAFTA даже снизила стоимость дизтоплива и автогаза по сравнению со вчерашними ценниками, 26 марта.

Новини.LIVE объяснит, какова ситуация с ценами на топливо в Киеве, 27 марта.

Сколько стоит топливо в Киеве 27 марта

В Киеве по состоянию на утро 27 марта топливо на большинстве автозаправочных сетей продают по тем же ценам, что и днем ранее. Обновленные данные показывают, что премиальный сегмент фактически не изменился: на OKKO и WOG бензин А-95 продолжает стоить 74,99 грн за литр, столько же он стоит и на SOCAR.

Дизтопливо в этих сетях также удерживается на отметке 86,99 грн за литр. Автогаз в этом сегменте продают в пределах 46,98-46,99 грн.

Ціни на пальне в Києві 27 березня
Цены на топливо в Киеве на АЗС по состоянию на пятницу 27 марта. Фото: скриншот

Есть и АЗС, где топливо в Киеве продают дешевле. На БРСМ бензин А-95 остался по 68,99 грн, дизель — по 81,99 грн, газ — по 43,99 грн за литр. Впрочем, самое дешевое дизтопливо и А-95 предлагает пока АЗС Shell, где можно заправиться по 61.99 грн за литр.

Читайте также:

В то же время именно на UKRNAFTA, если сравнивать с данными за 26 марта, произошла самая заметная коррекция. Там стоимость бензина А-95 не изменилась и составляет 68,99 грн, но дизтопливо продают заметно дешевле — по 73,99 грн, а автогаз оценили до 41,99 грн за литр.

Ціни на АЗС Київ
Средние цены на топливо в Киевской области за минувшие сутки 26 марта. Фото: скриншот Минфин

Как говорилось в материале Новини.LIVE со ссылкой на заявление депутата Киевского городского совета Зои Ярош, в Киеве, несмотря на закупленные за средства госбюджета 1596 квартир, получили их только 293 семьи. Значительно усложняет ситуацию и то, что КГГА не предоставила информацию о реальной стоимости закупленного жилья.

Несмотря на то, что Киев оказался в тяжелейшей ситуации со светом и теплоснабжением зимой, в КГГА готовы выделить лишь 10 млрд грн на энергоустойчивость региона. Зато остальные 50 млрд хотят привлечь из других источников.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
