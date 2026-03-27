Ціни на пальне в Києві стабілізувалися: дизель продають по 61.99

У Києві на АЗС 27 березня різкого подорожчання пального за добу не відбулося. OKKO, WOG, SOCAR, KLO, UPG і БРСМ зберегли попередні ціни, тоді як UKRNAFTA навіть знизила вартість дизпалива і автогазу порівняно з вчорашніми цінниками, 26 березня.

Скільки коштує пальне в Києві 27 березня

У Києві станом на ранок 27 березня паливо на більшості автозаправних мереж продають за тими самими цінами, що й днем раніше. Оновлені дані показують, що преміальний сегмент фактично не змінився: на OKKO та WOG бензин А-95 і далі коштує 74,99 грн за літр, стільки ж він коштує і на SOCAR.

Дизпаливо в цих мережах також утримується на позначці 86,99 грн за літр. Автогаз у цьому сегменті продають у межах 46,98-46,99 грн.

Є й АЗС, де паливо в Києві продають дешевше. На БРСМ бензин А-95 залишився по 68,99 грн, дизель — по 81,99 грн, газ — по 43,99 грн за літр. Втім найдешевше дизпаливо та А-95 пропонує наразі АЗС Shell, де можна заправитися по 61.99 грн за літр.

Водночас саме на UKRNAFTA, якщо порівнювати з даними за 26 березня, відбулася найпомітніша корекція. Там вартість бензину А-95 не змінилася і становить 68,99 грн, але дизпаливо продають помітно дешевше — за 73,99 грн, а автогаз оцінили до 41,99 грн за літр.

