Головна Київ Ціни на пальне в Києві стабілізувалися: дизель продають по 61.99

Ціни на пальне в Києві стабілізувалися: дизель продають по 61.99

Дата публікації: 27 березня 2026 12:50
АЗС. Фото: Новини.LIVE

У Києві на АЗС 27 березня різкого подорожчання пального за добу не відбулося. OKKO, WOG, SOCAR, KLO, UPG і БРСМ зберегли попередні ціни, тоді як UKRNAFTA навіть знизила вартість дизпалива і автогазу порівняно з вчорашніми цінниками, 26 березня.

Новини.LIVE пояснить, яка ситуація з цінами на паливо в Києві, 27 березня.

Скільки коштує пальне в Києві 27 березня

У Києві станом на ранок 27 березня паливо на більшості автозаправних мереж продають за тими самими цінами, що й днем раніше. Оновлені дані показують, що преміальний сегмент фактично не змінився: на OKKO та WOG бензин А-95 і далі коштує 74,99 грн за літр, стільки ж він коштує і на SOCAR.

Дизпаливо в цих мережах також утримується на позначці 86,99 грн за літр. Автогаз у цьому сегменті продають у межах 46,98-46,99 грн.

Ціни на пальне в Києві 27 березня
Ціни на пальне в Києві на АЗС станом на п'ятницю 27 березня. Фото: скриншот

Є й АЗС, де паливо в Києві продають дешевше. На БРСМ бензин А-95 залишився по 68,99 грн, дизель — по 81,99 грн, газ — по 43,99 грн за літр. Втім найдешевше дизпаливо та А-95 пропонує наразі АЗС Shell, де можна заправитися по 61.99 грн за літр.

Водночас саме на UKRNAFTA, якщо порівнювати з даними за 26 березня, відбулася найпомітніша корекція. Там вартість бензину А-95 не змінилася і становить 68,99 грн, але дизпаливо продають помітно дешевше — за 73,99 грн, а автогаз оцінили до 41,99 грн за літр. 

Ціни на АЗС Київ
Середні ціни на пальне у Київській області за минулу добу 26 березня. Фото: скриншот Мінфін

Як йшлося в матеріалі Новини.LIVE з посиланням на заяву депутатки Київської міської ради Зої Ярош, у Києві попри закуплені за кошти держбюджету 1596 квартир, отримали їх лишень 293 сім'ї. Значно ускладнює ситуацію й те, що КМДА не надала інформацію про реальну вартість закупленого житла.

Попри те, що Київ опинився у найважчій ситуації зі світлом та теплопостачанням взимку, у КМДА готові виділити лише 10 млрд грн на енергостійкість регіону. Натомість решту 50 млрд хочуть залучити з інших джерел. 

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
