Этой ночью враг выпустил по столице 30 ракет — в КГВА рассказали о последствиях

Запуск ракеты в воздух. Фото: росСМИ

Российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В результате были повреждены жилые дома и детский сад. Есть пострадавшие.

Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в четверг, 21 марта.

Читайте также:

Киев подвергли ракетному удару

"После паузы в 44 дня, враг нанес очередной ракетный удар по Киеву", — сообщил Попко.

По его словам, российские захватчики применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории России.

Попко также сообщил, что воздушная тревога в Киеве длилась около 3 часов. Он пояснил, что ракеты заходили в столицу по разным направлениям, маневрируя сначала на территории соседних областей.

"Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около трех десятков вражеских ракет", — сообщил глава КГВА.

Он добавил, что среди сбитых вражеских объектов есть и баллистические ракеты.

Разрушения и пострадавшие в столице

По предварительным данным, в результате ракетного удара:

в Шевченковском районе получил повреждения многоэтажный жилой дом с возгоранием квартиры. Проводится эвакуация людей. По другому адресу загорелись авто, в некоторых домах взрывными волнами повреждены окна.

в Святошинском районе обломки повредили здание дошкольного учебного заведения, также зафиксировано повреждение многоэтажного жилого дома. В этом районе тоже горели авто;

в Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки и на крышу жилого дома с последующим возгоранием; также зафиксировано возгорание на крыше нежилого двухэтажного здания.

Все экстренные службы работают на местах происшествий, идет ликвидация последствий ракетного удара.

Попко также заявил, что известно, что пострадала 11-летняя девочка и 38-летний мужчина. Обошлось без погибших.

"Информация обновляется и уточняется. Еще раз призываю киевлян и гостей столицы — не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Всегда соблюдайте меры безопасности!", — подчеркнул Попко.

Ранее мы сообщали, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили, что зафиксировали взлет девяти самолетов Ту-95 мс с аэродрома Оленья на территории России.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько целей российские захватчики выпустили по стране с начала марта. По его словам, каждый день и каждую ночь враг ведет террористическую войну против наших людей, обычных городов и сел страны.