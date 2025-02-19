В Киеве заметили коллекционную модель авто Ford - видео

Ford GT. Иллюстративное фото: открытые источники

В Киеве заметили эксклюзивный коллекционный автомобиль марки Ford. Пользователи соцсетей сообщают, что видели его на Лесном массиве на левом берегу столицы.

Соответствующее видео обнародовали местные Telegram-каналы в среду, 19 февраля.

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Так, на Лесном массиве заметили эксклюзивный Ford GT. Известно, что это коллекционный высокопроизводительный суперкар, первое поколение которого выпускалось с 2003 по 2006 год.

Он был создан, как современная интерпретация легендарного Ford GT40 1960-х годов, который выиграл 24 часа Ле-Мана.

Ford GT считается символом инженерного совершенства компании Ford, сочетанием истории и современных технологий.

Всего было выпущено 4038 экземпляров и сейчас они считаются коллекционными. Цена такого авто может достигать 690 тысяч долларов.

Ранее компания Ford провела исследование и выяснила любимый цвет водителей автомобилей этой марки.

Также по данным Института исследований авторынка, в 2025 году количество купленных украинцами электрокаров возрастет.