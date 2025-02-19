У Києві помітили колекційну модель авто Ford — відео

Ford GT. Ілюстративне фото: відкриті джерела

У Києві помітили ексклюзивний колекційний автомобіль марки Ford. Користувачі соцмереж повідомляють, що бачили його на Лісовому масиві на лівому березі столиці.

Відповідне відео оприлюднили місцеві Telegram-канали у середу, 19 лютого.

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Так, на Лісовому масиві помітили ексклюзивний Ford GT. Відомо, що це колекційний високопродуктивний суперкар, перше покоління якого випускалося з 2003 по 2006 рік.

Він був створений, як сучасна інтерпретація легендарного Ford GT40 1960-х років, який виграв 24 години Ле-Мана.

Ford GT вважається символом інженерної досконалості компанії Ford, поєднанням історії та сучасних технологій.

Загалом було випущено 4 038 екземплярів, і зараз вони вважаються колекційними. Ціна такого авто може сягати 690 тисяч доларів.

Раніше компанія Ford провела дослідження та з'ясувала улюблений колір водіїв автомобілів цієї марки.

Також за даними Інституту досліджень авторинку, у 2025 році кількість куплених українцями електрокарів зросте.