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Цена вопроса — 200 долларов: СБУ в Киеве разоблачила дельцов, продававших россиянам персональные данные украинцев

28 февраля 2023 12:32
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
СБУ в Киеве разоблачила дельцов, продававших россиянам персональные данные украинцев
Злоумышленники создали специализированную интернет-платформу и Telegram-бот
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В столице дельцы организовали схему продажи персональных данных россиянам. Преступники сливали паспортные данные, номера телефонов и автомобилей, принадлежавших жителям разных регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Подробности

Отмечается, что дельцы создали для этих схем специальную интернет-платформу и Telegram-бот, через которые осуществлялась продажа персональных данных украинцев. Купить подписку можно было за 200 долларов ежемесячно.

Оплату за такие услуги дельцы получали на криптокошельки. Так, по данным следствия, среди потенциальных заказчиков интернет-услуг были представители российских спецслужб, искавших конфиденциальную информацию о военнослужащих Сил обороны.

"В результате следственно-оперативных действий задержан организатор преступной схемы.
Им оказался предприниматель из Черкасс, который приобрел специализированное серверное оборудование для сбора и обработки персональных данных", — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения и уведомлении о подозрении его сообщникам.

Напомним, СБУ в Харьковской области задержали очередного коллаборанта, который во время оккупации Купянска активно сотрудничал с россией, в частности он переоборудовал больницы под госпитали для оккупантов.

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