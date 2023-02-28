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Ціна питання — 200 доларів: СБУ у Києві викрила ділків, які продавали росіянам персональні дані українців

28 лютого 2023 12:32
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
СБУ у Києві викрила ділків, які продавали росіянам персональні дані українців
Зловмисники створили спеціалізовану інтернет-платформу і Telegram-бот
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У столиці ділки організували схему щодо продажу персональних даних росіянам. Злочинці зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів, що належали мешканцям різних регіонів України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Деталі

Зазначається, що ділки створили для цих схем спеціальну інтернет-платформу і Telegram-бот, через який здійснювався продаж персональних даних українців. Купити "підписку" можна було за 200 доларів щомісячно.

Оплату за такі послуги ділки отримували на криптогаманці. Так, за даними слідства, серед потенційних замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони.

"У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора злочинної схеми.
 Ним виявився підприємець з Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збору та обробки персональних даних", — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу і повідомлення про підозру його спільникам.

Нагадаємо, СБУ на Харківщині затримали чергового колаборанта, який під час окупації Куп'янська активно співпрацював з росією, зокрема він переобладнав лікарні під госпіталі для окупантів.

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