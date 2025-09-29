Видео
Цены на коммунальные услуги в Киеве — что изменится с 1 октября

Дата публикации 29 сентября 2025 11:50
Тарифы в Киеве с 1 октября — цены на транспорт коммуналку и отопление
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

В Киеве с 1 октября повышение цен на коммунальные услуги и транспорт не произойдет — все тарифы остаются в силе. Столичные жители и в дальнейшем будут платить за электроэнергию, газ, воду, отопление и проезд по установленным ранее ставкам.

Сколько надо платить за водоснабжение, электроэнергию и газоснабжение в Киеве расскажет Новини.LIVE.

Цены на проезд в общественном транспорте в Киеве

Стоимость разовой поездки в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере или городской электричке с 1 октября 2025 года остается на уровне 8 грн. Цифровая карта в приложении Kyiv Digital стоит 50 грн, тогда как обычная пластиковая синяя карта — 96 грн, а ученическая персонифицированная — 120 грн. Бесплатный проезд для школьников, который восстановили с начала учебного года, действует и в дальнейшем. Также киевляне могут приобрести льготные проездные со скидкой 75%.

Цены на электроэнергию в Киеве

Тарифы остаются на уровне 4,32 грн/кВт-ч для домохозяйств. Ночной тариф для владельцев двухзонных счетчиков (с 23:00 до 07:00) составляет 2,16 грн/кВт-ч.

Стоимость газоснабжения в Киеве

Для более 98% потребителей стоимость газа остается 7,96 грн/м³. Действие этого тарифа продлено до апреля 2026 года.

Тарифы на воду и содержание домов

Стоимость воды и других жилищно-коммунальных услуг в октябре не меняется. Тарифы на содержание домов и придомовых территорий, которые подняли еще в середине 2025 года до 12-14 грн/м², сохраняются на прежнем уровне.

Также в Киеве централизованное водоснабжение и водоотвод с 1 октября остаются без изменений. За один кубометр холодной воды киевляне будут платить 16,164 грн, а за водоотвод — 14,220 грн. В совокупности это 30,384 грн/м³.

Если нет узла коммерческого учета, то за водоснабжение придется заплатить 27,17 грн ежемесячно. При его отсутствии — 20,11 грн. Водоотведение будет стоить еще 20,35 грн.

Цены на централизованное отопление в Киеве

С 1 октября тарифы на отопление в столице также без изменений. Для населения обычный тариф составляет 2 716,56 грн за 1 Гкал (с НДС). В то же время в период действия военного положения и еще в течение шести месяцев после его завершения действует льготный тариф — 1 654,41 грн за 1 Гкал.

Зарплаты и пенсии в Киеве с 1 октября

Минимальная зарплата в Киеве остается на уровне 8 000 грн (примерно 6 160 грн "на руки" после налогов). Минимальные пенсии в октябре не меняются.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
