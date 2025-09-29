Тарифи в Києві з 1 жовтня — ціни на транспорт комуналку та опалення

Гроші та комунальні платежі. Фото: Новини.LIVE

У Києві з 1 жовтня підвищення цін на комунальні послуги та транспорт не відбудеться — усі тарифи залишаються чинними. Столичні жителі й надалі сплачуватимуть за електроенергію, газ, воду, опалення та проїзд за встановленими раніше ставками.

Скільки треба платити за водопостачання, електроенергію та газопостачання у Києві розповість Новини.LIVE.

Ціни на проїзд у громадському транспорті в Києві

Вартість разової поїздки у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері чи міській електричці з 1 жовтня 2025 року залишається на рівні 8 грн. Цифрова картка в застосунку Kyiv Digital коштує 50 грн, тоді як звичайна пластикова синя картка — 96 грн, а учнівська персоніфікована — 120 грн. Безкоштовний проїзд для школярів, який відновили з початку навчального року, діє і надалі. Також кияни можуть придбати пільгові проїзні зі знижкою 75%.

Ціни на електроенергію в Києві

Тарифи залишаються на рівні 4,32 грн/кВт·год для домогосподарств. Нічний тариф для власників двозонних лічильників (з 23:00 до 07:00) становить 2,16 грн/кВт·год.

Вартість газопостачання в Києві

Для понад 98% споживачів вартість газу залишається 7,96 грн/м³. Дія цього тарифу подовжена до квітня 2026 року.

Тарифи на воду й утримання будинків

Вартість води й інших житлово-комунальних послуг у жовтні не змінюється. Тарифи на утримання будинків і прибудинкових територій, які підняли ще в середині 2025 року до 12–14 грн/м², зберігаються на попередньому рівні.

Також в Києві централізоване водопостачання та водовідведення з 1 жовтня залишаються без змін. За один кубометр холодної води кияни сплачуватимуть 16,164 грн, а за водовідведення — 14,220 грн. У сукупності це 30,384 грн/м³.

Якщо немає вузла комерційного обліку, то за водопостачання доведеться заплатити 27,17 грн щомісяця. За його відсутності — 20,11 грн. Водовідведення коштуватиме ще 20,35 грн.

Ціни на централізоване опалення в Києві

Від 1 жовтня тарифи на опалення у столиці також без змін. Для населення звичайний тариф складає 2716,56 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Водночас у період дії воєнного стану та ще протягом шести місяців після його завершення діє пільговий тариф — 1654,41 грн за 1 Гкал.

Зарплати й пенсії в Києві з 1 жовтня

Мінімальна зарплата у Києві залишається на рівні 8 000 грн (приблизно 6 160 грн "на руки" після податків). Мінімальні пенсії у жовтні не змінюються.

