Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Ціни на комунальні послуги в Києві — що зміниться з 1 жовтня

Ціни на комунальні послуги в Києві — що зміниться з 1 жовтня

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 11:50
Тарифи в Києві з 1 жовтня — ціни на транспорт комуналку та опалення
Гроші та комунальні платежі. Фото: Новини.LIVE

У Києві з 1 жовтня підвищення цін на комунальні послуги та транспорт не відбудеться — усі тарифи залишаються чинними. Столичні жителі й надалі сплачуватимуть за електроенергію, газ, воду, опалення та проїзд за встановленими раніше ставками.

Скільки треба платити за водопостачання, електроенергію та газопостачання у Києві розповість Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Ціни на проїзд у громадському транспорті в Києві

Вартість разової поїздки у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері чи міській електричці з 1 жовтня 2025 року залишається на рівні 8 грн. Цифрова картка в застосунку Kyiv Digital коштує 50 грн, тоді як звичайна пластикова синя картка — 96 грн, а учнівська персоніфікована — 120 грн. Безкоштовний проїзд для школярів, який відновили з початку навчального року, діє і надалі. Також кияни можуть придбати пільгові проїзні зі знижкою 75%.

Ціни на електроенергію в Києві

Тарифи залишаються на рівні 4,32 грн/кВт·год для домогосподарств. Нічний тариф для власників двозонних лічильників (з 23:00 до 07:00) становить 2,16 грн/кВт·год. 

Вартість газопостачання в Києві

Для понад 98% споживачів вартість газу залишається 7,96 грн/м³. Дія цього тарифу подовжена до квітня 2026 року.

Тарифи на воду й утримання будинків

Вартість води й інших житлово-комунальних послуг у жовтні не змінюється. Тарифи на утримання будинків і прибудинкових територій, які підняли ще в середині 2025 року до 12–14 грн/м², зберігаються на попередньому рівні.

Також в Києві централізоване водопостачання та водовідведення з 1 жовтня залишаються без змін. За один кубометр холодної води кияни сплачуватимуть 16,164 грн, а за водовідведення — 14,220 грн. У сукупності це 30,384 грн/м³.

Якщо немає вузла комерційного обліку, то за водопостачання доведеться заплатити  27,17 грн щомісяця. За його відсутності — 20,11 грн. Водовідведення коштуватиме ще 20,35 грн.

Ціни на централізоване опалення в Києві 

Від 1 жовтня тарифи на опалення у столиці також без змін. Для населення звичайний тариф складає 2716,56 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Водночас у період дії воєнного стану та ще протягом шести місяців після його завершення діє пільговий тариф — 1654,41 грн за 1 Гкал.

Зарплати й пенсії в Києві з 1 жовтня

Мінімальна зарплата у Києві залишається на рівні 8 000 грн (приблизно 6 160 грн "на руки" після податків). Мінімальні пенсії у жовтні не змінюються.

Нагадаємо, популярний оператор мобільного зв'язку попередив про суттєву зміну вартості тарифів з жовтня.

Також читайте, хто з українців платитиме більше за електроенергію в жовтні.

тарифи ціни на газ Київ електроенергія водопостачання опалення проїзд
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації