Что изменится для Киева с 1 августа

Люди выходят из общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

С 1 августа существенных изменений для жителей Киева не произойдет. В частности, в августе для киевлян не изменятся тарифы на коммунальные услуги и цены на проезд.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Киев — что изменится с 1 августа 2025 года

Итак, с 1 августа 2025 года в Киеве существенных изменений в тарифах не планируется, как в сфере общественного транспорта, так и коммунальных услуг.

Общественный транспорт. Тариф за одну поездку не повысится с 1 августа 2025 года. Сейчас он составляет: метро, автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер, городская электричка — 8 грн.

Цены на транспортные карты изменились с 1 июля 2025 года:

синяя (обычная) — 96 грн;

ученическая персонифицированная — 120 грн.

Цифровая карта через Kyiv Digital теперь стоит 50 грн, что на 50% дешевле пластиковой — с той же оплатой проезда.

Порядок льгот для школьников с 1 августа

На время летних каникул — с 1 июля по 31 августа — ученики киевских школ будут платить за проезд на общих условиях. Бесплатный проезд будет действовать снова с 1 сентября, в начале учебного года.

Впрочем, школьники могут приобрести льготные проездные со скидкой 75%, которые доступны в приложении Киев Цифровой или в терминалах.

Тарифы на коммунальные услуги в Киеве с 1 августа

В августе в Киеве тарифы на коммунальные услуги останутся неизменными.

Электроэнергия. Тариф для домохозяйств останется 4,32 грн/кВт-ч, фиксированный правительством до конца октября 2025 года.

Ночной тариф (23:00-7:00) при наличии двухзонного счетчика — 2,16 грн/кВт-ч

Газ. Для более 98% потребителей тариф остается на уровне 7,96 грн/м³, будет действовать до апреля 2026 года.

Вода и другие услуги. Национальная регуляторная комиссия не планирует повышение тарифов на воду на государственном уровне, однако местные власти могут принимать отдельные решения (пока повышений не объявляли).

Тарифы на содержание домов в Киеве ранее выросли до 12-14 грн/м² (было 7-8 грн) — но это изменение уже произошло с середины 2025 года — новых корректировок с 1 августа 2025 года не ожидается.

Минимальная зарплата и пенсии в Киеве с 1 августа

В августе для киевлян минимальная зарплата останется на уровне 8000 гривен, но фактически "на руки" работник получает 6160 грн после уплаты налогов.

Размер минимальных пенсий также не меняется — последняя индексация была в марте.

Ранее мы информировали, что август принесет украинцам немало финансовых нововведений — среди которых возвращение полноценных штрафных санкций за нарушение правил использования регистратора расчетных операций (РРО).

Также мы сообщали, какие выплаты получат люди с инвалидностью в августе 2025 года.

В частности, мы объясняли, какие скидки будут действовать в августе для жен УБД.