Що зміниться для Києва з 1 серпня

Люди виходять з громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

З 1 серпня суттєвих змін для жителів Києва не відбудеться. Зокрема, у серпні для киян не зміняться тарифи на комунальні послуги та ціни на проїзд.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Отже, з 1 серпня 2025 року у Києві суттєвих змін у тарифах не планується, як у сфері громадського транспорту, так і комунальних послуг.

Громадський транспорт. Тариф за одну поїздку не підвищиться з 1 серпня 2025 року. Наразі він становить: метро, автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер, міська електричка — 8 грн.

Ціни на транспортні картки змінилися з 1 липня 2025:

синя (звичайна) — 96 грн;

учнівська персоніфікована — 120 грн.

Цифрова карта через Kyiv Digital тепер коштує 50 грн, що на 50% дешевше за пластикову — з тією ж оплатою проїзду.

Порядок пільг для школярів з 1 серпня

На час літніх канікул — з 1 липня до 31 серпня — учні київських шкіл сплачуватимуть за проїзд на загальних умовах. Безплатний проїзд діятиме знову з 1 вересня, на початку навчального року.

Втім, школярі можуть придбати пільгові проїзні зі знижкою 75%, які доступні в застосунку Київ Цифровий або в терміналах.

Тарифи на комунальні послуги у Києві з 1 серпня

У серпні у Києві тарифи на комунальні послуги залишаться незмінними.

Електроенергія. Тариф для домогосподарств залишиться 4,32 грн/кВт-год, фіксований урядом до кінця жовтня 2025 року.

Нічний тариф (23:00-7:00) при наявності двозонного лічильника — 2,16 грн/кВт-год

Газ. Для понад 98% споживачів тариф залишається на рівні 7,96 грн/м³, діятиме до квітня 2026 року.

Вода та інші послуги. Національна регуляторна комісія не планує підвищення тарифів на воду на державному рівні, однак місцева влада може приймати окремі рішення (наразі підвищень не оголошували).

Тарифи на утримання будинків у Києві раніше зросли до 12‑14 грн/м² (було 7‑8 грн) — але це зміна вже відбулася з середини 2025 року — нових коригувань з 1 серпня 2025 року не очікується.

Мінімальна зарплата і пенсії у Києві з 1 серпня

У серпні для киян мінімальна зарплата залишиться на рівні 8000 гривень, але фактично "на руки" працівник отримує 6160 грн після сплати податків.

Розмір мінімальних пенсій також не змінюється — остання індексація була у березні.

Раніше ми інформували, що серпень принесе українцям чимало фінансових нововведень — серед яких повернення повноцінних штрафних санкцій за порушення правил використання реєстратора розрахункових операцій (РРО).

Також ми повідомляли, які виплати отримають люди з інвалідністю у серпні 2025 року.

Зокрема, ми пояснювали, які знижки діятимуть у серпні для дружин УБД.