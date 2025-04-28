Подорожает ли проезд в Киеве в мае - что известно

Люди возле общественного транспорта. Фото: "Вечерний Киев"

В мае для жителей столицы цены на проезд в общественном транспорте не вырастут. Однако в Киевской области в одном из городов подорожает проезд в автобусах.

Новини.LIVE рассказывают, изменятся ли цены на проезд для киевлян в мае 2025 года.

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Итак, в мае для киевлян не изменится цена на проезд в общественном транспорте.

Напомним, что стоимость проезда в городском пассажирском транспорте в Киеве стоит:

в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере — 8 грн за одну поездку;

в городской электричке — 15 грн за одну поездку;

тариф на проезд в метрополитене составляет 8 грн за одну поездку.

Однако проезд подорожает в Киевской области, а именно в городе Фастов. Так, Исполнительный комитет Фастовского городского совета принял решение об изменении стоимости проезда в городских автобусах.

Согласно новым тарифам, с 1 мая 2025 года в Фастове одна поездка будет стоить 15 гривен.

Необходимость повышения стоимости объясняется ростом цен на горюче-смазочные материалы, затратами на техническое обслуживание, приобретение запчастей и другие статьи, критически важные для стабильного функционирования пассажирских перевозок.

Напомним, что ранее цены на проезды выросли в городе Яготин Киевской области. Там с 28 апреля 2025 года вступает в силу новый тариф на проезд в городских автобусах общего пользования — 15 гривен за поездку.

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