Чи здорожчає проїзд у Києві в травні — що відомо

Люди біля громадського транспорту. Фото: "Вечірній Київ"

У травні для жителів столиці ціни на проїзд у громадському транспорті не зростуть. Однак у Київській області в одному із міст здорожчає проїзд в автобусах.

Новини.LIVE розповідають, чи зміняться ціни на проїзд для киян у травні 2025 року.

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Отже, у травні для киян не зміниться ціна на проїзд у громадському транспорті.

Нагадаємо, що вартість проїзду у міському пасажирському транспорті у Києві коштує:

в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері — 8 грн за одну поїздку;

в міській електричці — 15 грн за одну поїздку;

тариф на проїзд в метрополітені становить 8 грн за одну поїздку.

Однак проїзд здорожчає у Київській області, а саме у місті Фастів. Відтак, Виконавчий комітет Фастівської міської ради ухвалив рішення про зміну вартості проїзду в міських автобусах.

Згідно з новими тарифами, з 1 травня 2025 року у Фастові одна поїздка коштуватиме 15 гривень.

Необхідність підвищення вартості пояснюється зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, витратами на технічне обслуговування, придбання запчастин та інші статті, критично важливі для стабільного функціонування пасажирських перевезень.

Нагадаємо, що раніше ціни на проїзд зросли у місті Яготин Київської області. Там, з 28 квітня 2025 року набирає чинності новий тариф на проїзд у міських автобусах загального користування — 15 гривень за поїздку.

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