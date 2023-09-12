Цены на проезд в Киеве: сколько стоит добраться до работы жителям столицы

Люди на остановке в Киеве. Фото: "ТыКиев"

За проезд в общественном транспорте киевляне отдают часть своей зарплаты, чтобы добраться до места работы и вернуться домой. Однако эта сумма для некоторых может быть значительной и потребовать больших затрат.

Об этом сообщает Pro Гроші.

Читайте также:

Какая средняя заработная плата в Киеве

Отмечается, что, по данным издания, в Киеве заработная плата в среднем составляет 20 000 гривен. Таким образом, портал Work.ua приводит перечень профессий, зарплата которых колеблется в этой сумме:

продавец-консультант — 16 000 грн;

администратор — 17 500 грн;

повар — 20 000 грн;

бухгалтер — 22 500 грн;

кассир — 15 000 грн;

офис-менеджер — 18 500 грн;

официант — 20 000 грн;

уборщица — 11 000 грн.

Сколько нужно отдать за проезд в столице

Так, по состоянию на сентябрь текущего года, проезд в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах Киева стоит 8 грн, а в маршрутках в среднем 15 грн.

"Самый оптимистичный сценарий — человек живет возле метро и место работы расположено также возле метро. Или же до места работы можно доехать только одним видом транспортного средства, например, трамваем. В таком случае дорога в одну сторону обойдется в 8 гривен, а туда и обратно — в 16 гривен. В среднем за месяц у украинцев 22 рабочих дня. То есть за месяц за проезд придется заплатить только 352 гривны", — говорится в материале.

Однако есть и другая сторона медали — когда можешь добраться до работы двумя видами транспорта, к примеру, маршруткой и на метро. Таким образом, ежедневно такие поездки будут обходиться в 46 грн, а за месяц сумма составит 1 012 грн. То есть если зарплата составляет 20 000 грн, то на проезд идет около 5%.

Напомним, что на украинском рынке труда размер заработной платы в 2023 году фактически застыл, несмотря на рост потребительских цен. Однако есть профессии, за которые работодатели готовы платить существенно больше.