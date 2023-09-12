Ціни на проїзд у Києві: скільки коштує дістатися роботи мешканцям столиці

Люди на зупинці в Києві. Фото: "ТиКиїв"

За проїзд у громадському транспорті кияни віддають частину своєї зарплатні, щоб дістатися місця роботи й повернутися додому. Однак ця сума для декого може бути значною та вимагати великих витрат.

Про це повідомляє Pro Гроші.

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Яка середня заробітна плата в Києві

Зазначається, що за даними видання, у Києві заробітна плата в середньому складає 20 000 гривень. Таким чином портал Work.ua наводить перелік професій, зарплата яких коливається в цій сумі:

продавець-консультант — 16 000 грн;

адміністратор — 17 500 грн;

кухар — 20 000 грн;

бухгалтер — 22 500 грн;

касир — 15 000 грн;

офіс-менеджер — 18 500 грн;

офіціант — 20 000 грн;

прибиральниця — 11 000 грн.

Скільки треба віддати за проїзд у столиці

Так, станом на вересень поточного року, проїзд у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах Києва коштує 8 грн, у маршрутках в середньому 15 грн.

"Найбільш оптимістичний сценарій — людина живе біля метро і місце роботи розташоване також біля метро. Або ж до місця роботи можна доїхати лише одним видом транспортного засобу, наприклад, трамваєм. У такому випадку дорога в один бік обійдеться у 8 гривень, а туди й назад — у 16 гривень. В середньому за місяць українці мають 22 робочі дні. Тобто за місяць за проїзд доведеться заплатити лише 352 гривні", — йдеться в матеріалі.

Однак є й інша сторона медалі — коли можеш дістатися роботи двома видами транспорту, до прикладу, маршруткою та на метро. Таким чином щодня такі поїздки обходитимуться в 46 грн, а за місяць сума складе 1 012 грн. Тобто, якщо зарплата складає 20 000 грн, то на проїзд йде близько 5%.

Нагадаємо, що на українському ринку праці розмір заробітної плати у 2023 році фактично застиг, попри зростання споживчих цін. Однак є професії, за які роботодавці ладні платити суттєво більше.