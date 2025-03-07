Сколько стоят цветы на 8 марта - цены на букеты - цены на букеты

Цены шокируют — какова стоимость цветов перед 8 марта в Киеве
В преддверии Международного женского дня столица наполняется цветочными красками, а продавцы готовятся к традиционному ажиотажу. При этом каждый сможет найти букет на разные цены.
Об этом сообщил корреспондент День.LIVE Александр Саюн.
Сколько стоят цветы на 8 марта
Так, корреспондент провел инспекцию возле станции метро "Площадь Украинских Героев" и выяснил, сколько в этом году будет стоить праздничный букет.
Выбор цветов на рынках и уличных прилавках очень разнообразен, как и цены.
Так, за один тюльпан покупатели заплатят от 60 до 80 гривен, а за розу — от 70 до 150 гривен. Небольшие букеты можно найти по цене от 100 гривен, а за большие композиции придется выложить от 1 500 до 2 000 гривен.
"Те, кто хочет по-настоящему поразить, могут приобрести роскошный букет, стоимость которого достигает 9 000 гривен", — заявил Александр Саюн.
Он добавил, что праздничный ажиотаж уже чувствуется в воздухе, и, несмотря на высокие цены, покупатели готовы радовать близких красивыми цветочными композициями.
Напомним, мы писали о том, почему в Международный женский день дарят мимозы.
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