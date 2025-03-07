Скільки коштують квіти на 8 березня - ціни на букети

Квіти у магазині. Фото: Новини.LIVE

Напередодні Міжнародного жіночого дня столиця наповнюється квітковими фарбами, а продавці готуються до традиційного ажіотажу. При цьому кожен зможе знайти букет на різні ціни.

Про це повідомив кореспондент День.LIVE Олександр Саюн.

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Так, кореспондент провів інспекцію біля станції метро "Площа Українських Героїв" і з'ясував, скільки цього року коштуватиме святковий букет.

Вибір кольорів на ринках та вуличних прилавках дуже різноманітний, як і ціни.

Так, за один тюльпан покупці заплатять від 60 до 80 гривень, а за троянду — від 70 до 150 гривень. Невеликі букети можна знайти за ціною від 100 гривень, а за великі композиції доведеться викласти від 1 500 до 2 000 гривень.

"Ті, хто хоче по-справжньому вразити, можуть придбати розкішний букет, вартість якого сягає 9 000 гривень", — заявив Олександр Саюн.

Він додав, що святковий ажіотаж вже відчувається у повітрі, і, незважаючи на високі ціни, покупці готові радувати близьких гарними квітковими композиціями.

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