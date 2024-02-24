Годовщина войны - цена свободы в фото с кладбищ

Захоронение на кладбище Киева. Фото: Новини.LIVE

Два года полномасштабной войны забрали у украинцев многое, очень многое. И, несмотря на то, что темные времена дарят стране героев, они забирают лучших. И чем больше дней в борьбе истекает, тем меньше хочется говорить о подвигах, о них вспоминают после. Сейчас следует помнить цену свободы, понимать, что война не закончилась, и находить силы бороться дальше.

И в годовщину великой войны хочется напомнить каждому, какой ценой города сохраняют свою свободу и независимость. В память о погибших на этой войне — фотоматериал Новини.LIVE с кладбищ столицы.

Кладбище Киева в фото

Захоронение украинских военных в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киевское кладбище. Фото: Новини.LIVE

Одно из киевских кладбищ. Фото: Новини.LIVE

Массовые захоронения военных. Фото: Новини.LIVE

Могилы военных, погибших на войне. Фото: Новини.LIVE

Украинские флаги на могилах защитников. Фото: Новини.LIVE

Кладбище в столице. Фото: Новини.LIVE

Украинские флаги на могилах воинов в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что харьковское городское кладбище №18, и особенно его квартал №12, стало своеобразным символом чествования и памяти тех, кто стоял на защите Украины. Здесь, среди сине-желтых флагов, покоятся те, кто отдал свою жизнь за мир и независимость.

Ранее Новини.LIVE писало о цене свободы, которую заплатили тысячи украинцев. Народный мемориал памяти был создан на Майдане Независимости.

Добавим, что сегодня по всей стране проходят различные различные мероприятия — украинцы не сдаются и борьба продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ заявил, что гордится каждым и каждым, кто борется с российским злом уже столько времени.