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Ценой собственной жизни приближать мир — кладбище в флагах

24 февраля 2024 17:52
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Годовщина войны - цена свободы в фото с кладбищ
Захоронение на кладбище Киева. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Два года полномасштабной войны забрали у украинцев многое, очень многое. И, несмотря на то, что темные времена дарят стране героев, они забирают лучших. И чем больше дней в борьбе истекает, тем меньше хочется говорить о подвигах, о них вспоминают после. Сейчас следует помнить цену свободы, понимать, что война не закончилась, и находить силы бороться дальше.

И в годовщину великой войны хочется напомнить каждому, какой ценой города сохраняют свою свободу и независимость. В память о погибших на этой войне — фотоматериал Новини.LIVE с кладбищ столицы.

Кладбище Киева в фото

Кладбище в Киеве
Захоронение украинских военных в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Кладбище в Киеве
Киевское кладбище. Фото: Новини.LIVE
Кладбище в Киеве
Одно из киевских кладбищ. Фото: Новини.LIVE
Кладбище в Киеве
Массовые захоронения военных. Фото: Новини.LIVE
Кладбище в Киеве
Могилы военных, погибших на войне. Фото: Новини.LIVE
Кладбище в Киеве
Украинские флаги на могилах защитников. Фото: Новини.LIVE
Кладбище в Киеве
Кладбище в столице. Фото: Новини.LIVE
Кладбище в Киеве
Украинские флаги на могилах воинов в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что харьковское городское кладбище №18, и особенно его квартал №12, стало своеобразным символом чествования и памяти тех, кто стоял на защите Украины. Здесь, среди сине-желтых флагов, покоятся те, кто отдал свою жизнь за мир и независимость.

Ранее Новини.LIVE писало о цене свободы, которую заплатили тысячи украинцев. Народный мемориал памяти был создан на Майдане Независимости.

Добавим, что сегодня по всей стране проходят различные различные мероприятия — украинцы не сдаются и борьба продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ заявил, что гордится каждым и каждым, кто борется с российским злом уже столько времени.

Киев
война
смерть
ВСУ
военные

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