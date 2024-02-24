Роковини війни - ціна свободи у фото з кладовищ

Захоронення на кладовищі Києва. Фото: Новини.LIVE

Два роки повномасштабної війни забрали в українців багато, дуже багато. І попри те, що темні часи дарують країні героїв, вони забирають найкращих. І чим більше днів у боротьбі минає, тим менше хочеться говорити про подвиги, про них згадують після. Зараз варто пам'ятати ціну свободи, розуміти, що війна не закінчилася, і знаходити сили боротися далі.

І у роковини великої війни хочеться нагадати кожному, якою ціною міста зберігають свою свободу і незалежності. В пам'ять про загиблих на цій війні — фотоматеріал Новини.LIVE з кладовищ столиці.

Кладовища Києва у фото

Поховання українських військових у Києві. Фото: Новини.LIVE

Київське кладовище. Фото: Новини.LIVE

Один із Київських цвинтарів. Фото: Новини.LIVE

Масові поховання військових. Фото: Новини.LIVE

Могили військових, які загинули на війні. Фото: Новини.LIVE

Українські прапори на могилах захисників. Фото: Новини.LIVE

Кладовище у столиці. Фото: Новини.LIVE

Українські прапори на могилах воїнів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що харківське міське кладовище №18, і особливо його квартал №12, стало своєрідним символом вшанування та пам'яті тих, хто стояв на захисті України. Тут, серед синьо-жовтих прапорів, спочивають ті, хто віддав своє життя за мир та незалежність.

Раніше Новини.LIVE писало про ціну свободи, яку заплатили тисячі українців. Народний меморіал пам'яті створили на Майдані Незалежності.

Додамо, що сьогодні по всій країні проходять різні заходи, які доводять — українці не здаються і боротьба триває.

Президент України Володимир Зеленський з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ заявив, що пишається кожним і кожною, хто бореться з російським злом вже стільки часу.