Цитрусовая ферма в Киевской области: как интересно провести время с семьей
Если не знаете, как весело и интересно провести время с семьей, есть прекрасный совет. На Киевщине есть отличная цитрусовая ферма с лимонами (и не только) размером в два больших кулака.
Об этом сообщает издание "ТыКиев".
Бананы, лимоны и не только
Огромные лимоны, белый без косточек гранат и миниатюрное банановое дерево — все это можно увидеть, посетив цитрусовую ферму под Киевом.
Такую экзотику выращивает Анатолий. Он — селекционер с более чем 30-летним опытом.
Посещение фермы начинается с экскурсии, записываться нужно раньше времени.
Как все началось
Свои первые экзотические растения селекционер выращивал на балконе собственной квартиры. Затем он арендовал старые, избитые жизнью и временами теплицы при киевских школах. Но этого ему оказалось маловато. Анатолий Васильевич сам разрабатывает уникальную технологию и строит за ней так называемую теплицу-термос, которая не пропускает холод снаружи и не выпускает тепло изнутри.
Помещение теплицы можно разделить на две части: в первой царствует климат субтропиков, во второй – тропиков. Чтобы ощутить перепады температуры, необходимо лично посетить теплицу.
Поскольку на тамошней территории много кротов, то теплица на метр погружена в землю.
Теплица "вышла" за пределы Украины
Анатолий запатентовал свое изобретение в Европе — в Германии. Сегодня основная статья прибыли – продажа теплоэнергосберегающих проектов "под ключ". из-за войны процесс немного остановился, однако уже продано четыре таких проекта.
Адрес фермы: Киевская область, с. Рожны. Запись на экскурсию по тел.: (097) 956 51 76.