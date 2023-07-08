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Цитрусовая ферма в Киевской области: как интересно провести время с семьей

8 июля 2023 08:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Цитрусовая ферма в Киевской области: как интересно провести время с семьей
Владелец цитрусовой фермы на Киевщине Анатолий. Фото: Олег Переверзев
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Если не знаете, как весело и интересно провести время с семьей, есть прекрасный совет. На Киевщине есть отличная цитрусовая ферма с лимонами (и не только) размером в два больших кулака.

Об этом сообщает издание "ТыКиев".

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Огромные лимоны, белый без косточек гранат и миниатюрное банановое дерево — все это можно увидеть, посетив цитрусовую ферму под Киевом.

 

Цитрусовая ферма в Киевской области. Фото: Олег Переверзев

Такую экзотику выращивает Анатолий. Он — селекционер с более чем 30-летним опытом.

 

Владелец цитрусовой фермы на Киевщине Анатолий. Фото: Олег Переверзев

Посещение фермы начинается с экскурсии, записываться нужно раньше времени.

Как все началось

Свои первые экзотические растения селекционер выращивал на балконе собственной квартиры. Затем он арендовал старые, избитые жизнью и временами теплицы при киевских школах. Но этого ему оказалось маловато. Анатолий Васильевич сам разрабатывает уникальную технологию и строит за ней так называемую теплицу-термос, которая не пропускает холод снаружи и не выпускает тепло изнутри.

 

Цитрусовая ферма в Киевской области. Фото: Олег Переверзев

Помещение теплицы можно разделить на две части: в первой царствует климат субтропиков, во второй – тропиков. Чтобы ощутить перепады температуры, необходимо лично посетить теплицу.

 

Цитрусовая ферма в Киевской области. Фото: Олег Переверзев

Поскольку на тамошней территории много кротов, то теплица на метр погружена в землю.

 

Цитрусовая ферма в Киевской области. Фото: Олег Переверзев

Теплица "вышла" за пределы Украины

Анатолий запатентовал свое изобретение в Европе — в Германии. Сегодня основная статья прибыли – продажа теплоэнергосберегающих проектов "под ключ". из-за войны процесс немного остановился, однако уже продано четыре таких проекта.

 

Цитрусовая ферма в Киевской области. Фото: Олег Переверзев

Адрес фермы: Киевская область, с. Рожны. Запись на экскурсию по тел.: (097) 956 51 76.

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