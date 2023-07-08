Цитрусова ферма на Київщині: як цікаво провести час з родиною
Якщо не знаєте, як весело та цікаво провести час із сімʼєю — є чудова порада. На Київщині є чудова цитрусова ферма з лимонами (і не тільки) розміром у два великі кулаки.
Про це повідомляє видання "ТиКиїв".
Банани, лимони і не тільки
Величезні лимони, білий гранат без кісточок та мініатюрне бананове дерево — усе це можна побачити, відвідавши цитрусову ферму під Києвом.
Таку екзотику вирощує пан Анатолій. Він — селекціонер з понад 30-річним досвідом.
Відвідини ферми починаються з екскурсії, записуватись потрібно завчасно.
Як усе почалось
Свої перші екзотичні рослини селекціонер вирощував на балконі власної квартири. Потім він орендував старі, побиті життям і часом теплиці при київських школах. Але цього йому виявилося замало. Тож Анатолій Васильович сам розробляє унікальну технологію і будує за нею так звану теплицю-термос, що не пропускає холод зовні та не випускає тепло зсередини.
Приміщення теплиці можна поділити на дві частини: в першій царює клімат субтропіків, у другій — тропіків. Щоб відчути перепади температури, необхідно особисто відвідати теплицю.
Оскільки на тамтешній території багато кротів, то теплицю на метр занурено у землю.
Теплиця "вийшла" за межі України
Пан Анатолій запатентував свій винахід в Європі — у Німеччині. Сьогодні основна стаття прибутку — продаж теплоенергозберігальних проєктів "під ключ". Через війну процес трохи зупинився, однак уже продано чотири таких проєкти.
Адреса ферми: Київська область, с. Рожни. Запис на екскурсію за тел.: (097) 956 51 76.