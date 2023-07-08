Цитрусова ферма на Київщині: як цікаво провести час з родиною

Власник цитрусової ферми на Київщині пан Анатолій. Фото: Олег Переверзев

Якщо не знаєте, як весело та цікаво провести час із сімʼєю — є чудова порада. На Київщині є чудова цитрусова ферма з лимонами (і не тільки) розміром у два великі кулаки.

Про це повідомляє видання "ТиКиїв".

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Банани, лимони і не тільки

Величезні лимони, білий гранат без кісточок та мініатюрне бананове дерево — усе це можна побачити, відвідавши цитрусову ферму під Києвом.

Цитрусова ферма на Київщині. Фото: Олег Переверзев

Таку екзотику вирощує пан Анатолій. Він — селекціонер з понад 30-річним досвідом.

Власник цитрусової ферми на Київщині пан Анатолій. Фото: Олег Переверзев

Відвідини ферми починаються з екскурсії, записуватись потрібно завчасно.

Як усе почалось

Свої перші екзотичні рослини селекціонер вирощував на балконі власної квартири. Потім він орендував старі, побиті життям і часом теплиці при київських школах. Але цього йому виявилося замало. Тож Анатолій Васильович сам розробляє унікальну технологію і будує за нею так звану теплицю-термос, що не пропускає холод зовні та не випускає тепло зсередини.

Цитрусова ферма на Київщині. Фото: Олег Переверзев

Приміщення теплиці можна поділити на дві частини: в першій царює клімат субтропіків, у другій — тропіків. Щоб відчути перепади температури, необхідно особисто відвідати теплицю.

Цитрусова ферма на Київщині. Фото: Олег Переверзев

Оскільки на тамтешній території багато кротів, то теплицю на метр занурено у землю.

Цитрусова ферма на Київщині. Фото: Олег Переверзев

Теплиця "вийшла" за межі України

Пан Анатолій запатентував свій винахід в Європі — у Німеччині. Сьогодні основна стаття прибутку — продаж теплоенергозберігальних проєктів "під ключ". Через війну процес трохи зупинився, однак уже продано чотири таких проєкти.

Цитрусова ферма на Київщині. Фото: Олег Переверзев

Адреса ферми: Київська область, с. Рожни. Запис на екскурсію за тел.: (097) 956 51 76.