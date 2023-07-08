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Цитрусова ферма на Київщині: як цікаво провести час з родиною

8 липня 2023 08:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Цитрусова ферма на Київщині: як цікаво провести час з родиною
Власник цитрусової ферми на Київщині пан Анатолій. Фото: Олег Переверзев
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Якщо не знаєте, як весело та цікаво провести час із сімʼєю — є чудова порада. На Київщині є чудова цитрусова ферма з лимонами (і не тільки) розміром у два великі кулаки.

Про це повідомляє видання "ТиКиїв".

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Банани, лимони і не тільки

Величезні лимони, білий гранат без кісточок та мініатюрне бананове дерево — усе це можна побачити, відвідавши цитрусову ферму під Києвом.

 

Цитрусова ферма на Київщині. Фото: Олег Переверзев

Таку екзотику вирощує пан Анатолій. Він — селекціонер з понад 30-річним досвідом.

 

Власник цитрусової ферми на Київщині пан Анатолій. Фото: Олег Переверзев

Відвідини ферми починаються з екскурсії, записуватись потрібно завчасно.

Як усе почалось

Свої перші екзотичні рослини селекціонер вирощував на балконі власної квартири. Потім він орендував старі, побиті життям і часом теплиці при київських школах. Але цього йому виявилося замало. Тож Анатолій Васильович сам розробляє унікальну технологію і будує за нею так звану теплицю-термос, що не пропускає холод зовні та не випускає тепло зсередини.

 

Цитрусова ферма на Київщині. Фото: Олег Переверзев

Приміщення теплиці можна поділити на дві частини: в першій царює клімат субтропіків, у другій — тропіків. Щоб відчути перепади температури, необхідно особисто відвідати теплицю.

 

Цитрусова ферма на Київщині. Фото: Олег Переверзев

Оскільки на тамтешній території багато кротів, то теплицю на метр занурено у землю.

 

Цитрусова ферма на Київщині. Фото: Олег Переверзев

Теплиця "вийшла" за межі України

Пан Анатолій запатентував свій винахід в Європі — у Німеччині. Сьогодні основна стаття прибутку  — продаж теплоенергозберігальних проєктів "під ключ". Через війну процес трохи зупинився, однак уже продано чотири таких проєкти.

 

Цитрусова ферма на Київщині. Фото: Олег Переверзев

Адреса ферми: Київська область, с. Рожни. Запис на екскурсію за тел.: (097) 956 51 76. 

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