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Нынешняя зима может быть тяжелее предыдущей, — Киевская ОГА

1 августа 2023 13:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Нынешняя зима может быть тяжелее предыдущей, — Киевская ОГА
Люди зимой на Крещатике. Фото: Новости.
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Враг и дальше будет обстреливать энергетические объекты Украины. В частности, Киев и область может снова страдать от массовых отключений электроэнергии, а значит, зима этого года может быть тяжелее.

Об этом сообщает глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

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Грядущая зима может быть тяжелее

Киевская область начала подготовку к отопительному сезону еще в конце мая. На сегодняшний день готовность по области почти 60 %.

"Подготовка к зиме и стабильное прохождение отопительного сезона — одна из первоочередных задач власти всех уровней. Сегодня нет сомнений, что враг и дальше будет пытаться уничтожать критическую инфраструктуру, а следующая зима может быть тяжелее, чем предыдущая. Какими бы ни были вызовы этой зимы, люди не должны оставаться без тепла и воды", сказал Кравченко.

Чиновник также добавил, что продолжают ремонтировать котельные, теплосети, насосные станции, системы водоснабжения, комплексно готовить жилые дома, объекты социальной инфраструктуры. Решаем вопросы с обеспечением Киевской области достаточным объемом биотоплива и генераторами.

Напомним, ранее мы писали, что украинское правительство на подготовку энергосистемы к отопительному сезону выделило 10 млрд гривен. Средств должно хватить на восстановление энергетики.

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