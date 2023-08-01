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Цьогорічна зима може бути важчою, ніж попередня, — Київська ОДА

1 серпня 2023 13:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Цьогорічна зима може бути важчою, ніж попередня, — Київська ОДА
Люди взимку на Хрещатику. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Ворог і надалі буде обстрілювати енергетичні обʼєкти України. Зокрема, Київ та область може знову страждати від масових відключень електроенергії, а відтак — цьогорічна зима може бути важчою.

Про це повідомляє голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

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Зазначається, що Київщина розпочала підготовку до опалювального сезону ще наприкінці травня. На сьогодні готовність по області — майже 60 %.

"Підготовка до зими та стабільне проходження опалювального сезону — одне з першочергових завдань влади всіх рівнів. Сьогодні немає сумнівів, що ворог і надалі намагатиметься знищувати критичну інфраструктуру, а отже наступна зима може бути важчою, ніж попередня. Якими б не були виклики цієї зими, люди не повинні залишатися без тепла та води", сказав Кравченко.

Чиновник також додав, що наразі продовжують ремонтувати котельні, тепломережі, насосні станції, системи водопостачання, комплексно готувати житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури. Вирішуємо питання із забезпеченням Київщини достатнім обсягом біопалива та генераторами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Український уряд на підготовку енергосистеми до опалювального сезону виділив 10 млрд гривень. Коштів має вистачити на відновлення енергетики.

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