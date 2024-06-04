Май в Киеве 2024 года — самый сухой за 130 лет

Киевляне под сакурой в мае. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Май 2024 года в столице побил 100-летний рекорд, став одним из самых сухих месяцев за 130 лет. В то же время температура воздуха была чуть выше климатической нормы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского во вторник, 4 июня.

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По данным метеорологов, среднемесячная температура воздуха в мае этого года составила 16,3 °С. Это выше климатической нормы на 0,5 °С.

Отчет метеорологов. Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Холоднее всего, как отмечается, было 14 мая, когда минимальная температура уменьшилась к утру до 2,9 °С, а самое теплое — 22 мая, когда максимальная температура повысилась до +28 °С.

Также метеорологи отмечают, что осадков на проспекте Науки выпало 15 мм, что составляет 23% климатической нормы. Таким образом, май 2024 года в Киеве стал восьмым самым сухим месяцем в рейтинге осадков с 1891 года.

Напомним, ранее синоптики предупредили о новом климатическом феномене, который должен принести похолодание.

Также добавим, что в Укргидрометцентре рассказали, чем удивит июнь этого года украинцев, поскольку он обещает быть теплее, чем в прошлом году.