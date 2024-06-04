Травень в Києві 2024 року — найсухіший за 130 років

Кияни під сакурою у травні. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Травень 2024 року у столиці побив 100-літний рекорд, ставши одним з найсухіших місяців за 130 років. Водночас температура повітря була ледь вищою за кліматичну норму.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у вівторок, 4 червня.

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За даними метеорологів, середньомісячна температура повітря у травні цього року в Києві склала 16,3°С. Це вище кліматичної норми на 0,5°С.

Звіт метеорологів. Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Найхолодніше, як зазначається, було 14 травня, коли мінімальна температура зменшилась під ранок до 2,9°С, а найтепліше — 22 травня, коли максимальна температура підвищилась до +28°С.

Також метеорологи зазначають, що опадів на проспекті Науки випало 15 мм, що дорівнює 23% кліматичної норми. Таким чином, травень 2024 у Києві став восьмим найсухішим місяцем в рейтингу опадів з 1891 року.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про новий кліматичний феномен, який має принести похолодання.

Також додамо, що в Укргідрометцентрі розповіли, чим здивує цьогорічний червень українців, оскільки він обіцяє бути теплішим, ніж торік.