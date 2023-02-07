Небытов сообщил про нападение на детей в Белой церкви

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов

В Белой церкви Киевской области 25-летний хулиган напал на несовершеннолетних. Когда же прохожий вступился за малолетних, нападавший открыл стрельбу.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Хулиган в Белой церкви

"Пострадавший получил ранение руки, еще один шар просто чудом не травмировал ногу, а повредил гаджет, находившийся в кармане мужчины", — говорится в сообщении.

Полицейские Киевщины задержали стрелка и доставили в изолятор временного содержания. При этом оружие изъяли. Дальнейшую судьбу хулигана решит суд, за совершенное ему грозит до семи лет лишения свободы.

"Благодарю граждан за то, что не остались в стороне, а вступились за 12-летних детей. Полицейский же благодарен за оперативную реакцию и разоблачение злодея. Безопасность детей была и остается главным приоритетом", — написал Небытов.

Напомним, ранее в Киевской области произошел скандал в одной из школ Обухова. Учительница тамошнего лицея № 4 ударила одного ребенка головой о парту, а затем другого школьника избивала по рукам. Инцидент произошел еще в 2020 году, но тогда конфликт был замят. Руководство школы рекомендовало родителям молчать об этом, а школьный психолог учила детей не рассказывать о проблемах дома.

Вскоре произошел еще один конфликт. Пострадал учащийся второго класса. По словам бабушки ребенка, учительница его так била, что у него во рту было полно крови. Бабушка попыталась поговорить с горе-учительницей, но та начала только кричать в ответ. И снова женщину попросили не разглашать о событии.