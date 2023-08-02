В Белой Церкви умер ребенок, который выпил растворитель: подробности
В Белой церкви Киевской области произошла трагедия. Полуторагодовалый малыш выпил немного растворителя и умер.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Что известно про трагедию в Белой церкви
Сообщается, что 1,5-летний мальчик находился во дворе с мамой. Отвлекшись на мгновение, женщина не заметила, как ее сын сделал несколько глотков из бутылки с растворителем.
Мальчика экстренно доставили в больницу Белой Церкви в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, малыш скончался в реанимации.
Что делать, если ребенок выпил химию
- немедленно вызовите скорую или отвезите ребенка в больницу на своем транспорте;
- дайте ребенку выпить много воды или молока и дайте сорбенты;
- не стоит пробовать вызвать у ребенка рвоту, так как это не обычное отравление. Вернувшееся вещество может повторно повредить пищевод, усугубляя состояние;
- когда направляетесь к медику, возьмите с собой бутылку, из которой ребенок пил, или сделайте фото ее этикетки. Это поможет врачам определить оптимальное лечение и нейтрализовать воздействие химиката.
Напомним, что в Ирпене Киевской области, в частной школе до сотрясения мозга избили третьеклассника в то время, когда учительница стояла рядом. Инцидент произошел еще зимой, однако мама не решалась рассказать об этом, пока ее ребенок не оказался в безопасности.
Также мы сообщали, что на Закарпатье мужчина, подозреваемый в попытке торговли детьми, обвинил администрацию местного детского дома в экспорте детей с целью их последующей продажи на органы в другие страны. По информации прокуратуры, недавно этого человека арестовали, подозревая в планировании эксплуатации детей с помощью других преступников.