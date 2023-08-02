В Белой Церкви умер ребенок, который выпил растворитель: подробности

Ребенок держит маму за руку. Фото: google

В Белой церкви Киевской области произошла трагедия. Полуторагодовалый малыш выпил немного растворителя и умер.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Сообщается, что 1,5-летний мальчик находился во дворе с мамой. Отвлекшись на мгновение, женщина не заметила, как ее сын сделал несколько глотков из бутылки с растворителем.

Мальчика экстренно доставили в больницу Белой Церкви в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, малыш скончался в реанимации.

Бутылка с растворителем. Фото: полиция Киевской области

Что делать, если ребенок выпил химию

немедленно вызовите скорую или отвезите ребенка в больницу на своем транспорте;

дайте ребенку выпить много воды или молока и дайте сорбенты;

не стоит пробовать вызвать у ребенка рвоту, так как это не обычное отравление. Вернувшееся вещество может повторно повредить пищевод, усугубляя состояние;

когда направляетесь к медику, возьмите с собой бутылку, из которой ребенок пил, или сделайте фото ее этикетки. Это поможет врачам определить оптимальное лечение и нейтрализовать воздействие химиката.

Напомним, что в Ирпене Киевской области, в частной школе до сотрясения мозга избили третьеклассника в то время, когда учительница стояла рядом. Инцидент произошел еще зимой, однако мама не решалась рассказать об этом, пока ее ребенок не оказался в безопасности.

Также мы сообщали, что на Закарпатье мужчина, подозреваемый в попытке торговли детьми, обвинил администрацию местного детского дома в экспорте детей с целью их последующей продажи на органы в другие страны. По информации прокуратуры, недавно этого человека арестовали, подозревая в планировании эксплуатации детей с помощью других преступников.