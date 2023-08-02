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У Білій Церкві померла дитина, яка випила розчинник: подробиці

2 серпня 2023 20:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Білій Церкві померла дитина, яка випила розчинник: подробиці
Дитина тримає маму за руку. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Білій церкві Київської області сталася трагедія. Півторарічний малюк випив трохи розчинника та помер.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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Повідомляється, що 1,5-річний хлопчик перебував у дворі з мамою. Відвернувшись на мить, жінка не помітила, як її син зробив кілька ковтків із пляшки із розчинником.

Хлопчика екстрено доправили до лікарні Білої Церкви у критичному стані. Лікарі боролися за його життя, але, на жаль, малюк помер у реанімації.

поліція Київської області
Пляшка із розчинником. Фото: поліція Київської області

Що робити, якщо дитина випила хімію

  • негайно викличте швидку або відвезіть дитину до лікарні на своєму транспорті;
  • дайте дитині випити багато води чи молока і дайте сорбенти;
  • не варто намагатися викликати у дитини блювоту, тому що це не звичайне отруєння. Речовина, що повернулася, може повторно пошкодити стравохід, посилюючи стан;
  • коли прямуєте до медика, візьміть із собою пляшку, з якої дитина пила, або зробіть фото її етикетки. Це допоможе лікарям визначити оптимальне лікування та нейтралізувати вплив хімікату.

Нагадаємо, що в Ірпені Київської області, у приватній школі до струсу мозку побили третьокласника в той час, коли вчителька стояла поряд. Інцидент стався ще взимку, проте мама не наважувалася розповісти про це, поки її дитина не опинилась у безпеці.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті чоловік, підозрюваний у спробі торгівлі дітьми, звинуватив адміністрацію місцевого дитячого будинку в експорті дітей з метою їхнього подальшого продажу на органи в інші країни. За інформацією прокуратури, нещодавно цю людину заарештували, підозрюючи у плануванні експлуатації дітей за допомогою інших злочинців.

 

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