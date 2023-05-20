В Белой Церкви разгорелся скандал из-за российской музыки в караоке

В Белой Церкви возник скандал из-за российских песен в развлекательном заведении. Фото: Новини. LIVE

В Белой Церкви возник сильный скандал из-за песен на русском языке в одном из развлекательных заведений города. Мужчина в караоке нецензурно выражался в ответ на замечания и пел песню о Москве.

Об этом пишет Telegram-канал "Белая Церковь - Без табу".

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Детали скандала

Инцидент произошел на днях. На видео девушка возмущается тем, что в заведении практически невозможно найти украинских исполнителей. Вместо этого присутствует большой выбор российских песен.

На кадрах видно, что за столиком напротив сидели трое мужчин. И пока они не начали петь российские песни — претензий к ним никаких не было.

Однако когда начала раздаваться русская попса, девушки не выдержали и решили сделать замечание "певцу".

"Здесь уж моя подружка не выдержала и подошла сделать замечания, но не за язык, а за песню. Когда я увидела реакцию мужчины, который это пел (а ему было просто все равно на замечания), подошла я. Немножко в более грубой форме спросила его, как оно петь такое дерьмо в стране, в которой идет война, где гибнут лучшие, а эти изверги поют о Москве. Мне, конечно, начали грубить", — говорится в сообщении.

"Какая разница"

После этого в заведение прибыла полиция, девушки написали заявление на мужчину за неадекватное поведение и караоке-бар. Однако работники заведения ответили, что к ним постоянно приходят военные и поют русские песни.

"Какая разница, зачем вам эти конфликты, они у нас здесь каждый день", — заявили в заведении.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве произошел очередной языковой скандал. Это произошло в Киевской академии прикладных искусств. По словам эксстудентки вуза, проректор заведения отказался общаться на украинском языке. Бывшая студентка КАПМ распространила в сеть аудиозапись разговора якобы с первым проректором частного вуза Александром Лубянским. Человек на записи возмущается, что девушка против общения на русском языке. А потом вообще говорит студентке, чтобы она забрала документы из вуза.

Добавим, что во Львове возле памятника Адаму Мицкевичу разразился громкий скандал из-за песен путинского пропагандиста. В автомобиле Land Rover громко во всю улицу звучала песня Лепса. Трое молодых людей, которые находились в автомобиле, по просьбе сделать тише отреагировали довольно бурно.